Un cielo de sueños: niños Wayuu llenaron de cometas Mayapo

Entre figuras gigantes de pulpos, ballenas, tiburones y mantarrayas, los pequeños escribieron sus ilusiones en el viento, demostrando que la resiliencia y la solidaridad pueden transformar realidades en una de las regiones más desafiantes del país.

Mayapo: el escenario donde los sueños despegaron

El corregimiento de Mayapo, en Riohacha, se vistió de fiesta el pasado 6 de septiembre. Sus playas, reconocidas por el mar azul turquesa y la brisa constante, se convirtieron en el lienzo perfecto para un evento cargado de simbolismo, alegría y conocimiento: cientos de niños Wayuu elevaron al cielo las cometas que ellos mismos construyeron, plasmando en cada una un deseo, un sueño o una meta personal.

Aunque la expectativa inicial era reunir a 300 participantes, la asistencia superó las expectativas: cerca de 400 menores llegaron acompañados por sus familias para ser parte de esta experiencia.

El origen de “Se Vuela un Sueño”: un emprendimiento con propósito



La jornada no fue organizada por una fundación ni una institución política, sino por María Fernanda Villate, médica, y su esposo Juan David Rosero, ejecutivo de una multinacional automotriz, quienes hace varios años convirtieron su idea en un emprendimiento social. Con el apoyo de sus hijos, amigos y voluntarios, ahorran durante todo el año parte de sus ingresos, para brindar un día de felicidad y aprendizaje a los niños Wayuu.

La iniciativa, bautizada como “Se Vuela un Sueño”, busca no solo entretener, sino también brindar un mensaje de resiliencia: así como una cometa vuela alto enfrentando el viento, los niños pueden superar las adversidades con esperanza y determinación.

Un cielo convertido en acuario: cometas gigantes sorprendieron a todos

El evento contó con la participación de un grupo de cometeros profesionales provenientes de distintas regiones del país, quienes acompañaron con su talento a cada uno de los niños. Con ellos, el cielo de La Guajira se transformó en un espectáculo visual único.

Entre las figuras más destacadas se elevaron:

Un pulpo de 20 metros.

Un tiburón de 12 metros.

Una orca de 10 metros.

Dos mantarrayas de 15 metros.

Caballitos de mar que parecían flotar en el aire.

Los asistentes describieron el escenario como una “pecera en el cielo”, una postal inolvidable para los niños y para quienes llegaron hasta las playas a presenciar la jornada.

Los niños Wayuu y sus ilusiones escritas en el viento

Cada cometa elaborada por los pequeños llevaba un mensaje especial. Muchos expresaron su deseo de ser policías, médicos, futbolistas o bomberos, mientras que uno de ellos dibujó un libro para representar su sueño de convertirse en poeta.

Niños de entre 6 y 16 años, con sonrisas brillantes y manos firmes sujetando las cuerdas, vieron cómo sus creaciones se elevaban con fuerza en medio de ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. Más allá del juego, cada vuelo representaba una meta personalque, al menos por un día, parecía más cercana de alcanzar.

Voluntarios que aprendieron tanto como los pequeños

María Fernanda y Juan David no estuvieron solos. Se sumaron sicólogos, ingenieros, abogados, militares retirados, ejecutivos y comunicadores, muchos acompañados por sus propios hijos, lo que generó un intercambio único con los niños Wayuu.

Para ellos, la experiencia no fue solo de entrega, sino también de aprendizaje. Como afirmó uno de los voluntarios:

Los niños nos dan lecciones de grandeza con su creatividad y su capacidad de soñar, incluso en medio de las dificultades.

Al final de la jornada, que se extendió por más de diez horas, la sensación compartida fue que este tipo de iniciativas no solo cambian la vida de los pequeños beneficiados, sino también de quienes se suman a la misión de hacer volar los sueños.

Se Vuela Un Sueño: ¿Cómo apoyar la iniciativa?

Esta iniciativa busca brindar esperanza, inspiración y resiliencia a niños de comunidades remotas a través de la sencilla pero profunda experiencia de volar cometas.

Es más que un simple taller de cometas; es una metáfora de los desafíos de la vida. Al involucrar a los niños en el proceso de construir y volar cometas, les enseñan importantes lecciones sobre perseverancia, fuerza interior y crecimiento personal. El acto de lanzar una cometa es un paralelo al camino de superar obstáculos, encontrar el equilibrio y resurgir tras los contratiempos.

