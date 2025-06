"Se negó y no cabe discusión alguna": procurador Eljach, contundente sobre la consulta popular vía decreto

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, se pronunció oficialmente con relación a la propuesta del Gobierno Nacional de presentar la consulta popular vía decreto, luego de que esta fuera hundida en el Congreso de la República.

RELACIONADO Expresidentes iberoamericanos firmaron carta rechazando intención de convocar consulta por decreto

Desde el Gobierno Nacional argumentan que tienen la potestad de presentarla, pues se indica que hubo vicios de trámite en el Senado de la República cuando el proyecto se hundió. Sin embargo, en el Congreso señalan que todo está bajo regla y que la votación fue legítima.

¿Qué dijo Eljach sobre el hundimiento de la consulta popular en el Congreso?

El procurador señaló que la consulta popular se negó formalmente en el Senado, a pesar que desde el Gobierno Nacional argumentaran que desde el Congreso no se pronunciaron formalmente sobre la decisión que se tomó en la votación en plenaria.

"Se negó formalmente y así está establecido y no cabe discusión jurídica alguna la posibilidad en la solicitud del señor presidente que el Senado diera un concepto favorable. No lo dio, no existe", comentó en su intervención en la convención de Asobancaria.

Procurador invita a confiar en la rama judicial

Por otro lado, Eljach recordó que quien toma la decisión en este tipo de desencuentros entre el poder legislativo y ejecutivo, es el poder judicial. Señala que todo dependerá de lo que diga el Consejo de Estado y hay que dejar actuar a los jueces.

Está la decisión en mano de los jueces del Consejo de Estado, dejémoslos en tranquilidad, en su serenidad.

"Hay que dejarlos tranquilos, en su tarea, que no se perturben", comentó Eljach.