“No recuerda su propia existencia”: revelan el estado de Miguel Rodríguez Orejuela

La defensa de Miguel Rodríguez Orejuela, excapo del Cartel de Cali, solicitó ante un juez en Estados Unidos su libertad por razones humanitarias, argumentando un deterioro físico y mental severo.

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El exnarcotraficante, quien cumple una condena desde hace más de 22 años, tiene actualmente 82 años y según su abogado, presenta un cuadro clínico que compromete seriamente su capacidad cognitiva.

De acuerdo con un documento revelado por Associated Press, la defensa sostiene que Rodríguez Orejuela “es un hombre cuyo cuerpo está fallando y cuya mente ya no responde”. El escrito describe que el exjefe del Cartel de Cali presenta un deterioro profundo, al punto de no poder recordar aspectos básicos de su propia existencia.

Solicitud de liberación compasiva y argumentos legales

La petición se sustenta en la figura de “liberación compasiva” contemplada en la legislación estadounidense, específicamente en el First Step Act. Esta normativa permite a los jueces reducir condenas en casos de enfermedades graves, edad avanzada o deterioro extremo del recluso.

En su argumentación, la defensa asegura que el exnarcotraficante cumple con todos los requisitos legales, clínicos y morales para acceder a este beneficio. Además, solicita que la pena sea reducida a “tiempo cumplido”, lo que abriría la posibilidad de su liberación en el corto plazo, dependiendo de la decisión judicial.

Antecedente: su solicitud como gestor de paz en Colombia

Este nuevo intento de obtener la libertad revive un episodio reciente en Colombia. Meses atrás, Rodríguez Orejuela había solicitado al presidente Gustavo Petro ser designado como gestor de paz dentro de la política de “paz total”.

En esa propuesta, el exjefe criminal manifestó su intención de contribuir con verdad y posibles procesos de desmovilización o sometimiento de estructuras ilegales. Sin embargo, la iniciativa generó controversia debido al peso histórico de su figura en el narcotráfico y las dudas sobre el alcance real de su eventual participación, especialmente considerando su estado de salud.