Analistas advierten que la Supersalud queda en manos cuestionadas con la llegada de Daniel Quintero

Durante la emisión del programa La Mesa Ancha de Noticias RCN, la discusión giró en torno al controvertido nombramiento de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, como nuevo superintendente de salud.

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La decisión del Gobierno Nacional generó fuertes críticas debido a que Quintero enfrenta un juicio por peculado y apropiación indebida, lo que lo mantiene bajo señalamientos de corrupción. Analistas invitados al espacio calificaron la designación como un golpe a la credibilidad institucional y un riesgo para la administración de un sistema de salud en crisis.

Según la abogada y ex candidata a la Cámara por el Centro Democrático, Sofía Araújo, se trata de una decisión grave: “Estamos hablando de una persona que tiene cargos imputados y que no cuenta con el rigor técnico para manejar la médula del sistema de salud”. La analista advirtió que el nombramiento refuerza la intención del Gobierno de estatizar el sistema y debilitar a las EPS.

Críticas por falta de rigor y politización

Los panelistas coincidieron en que Quintero no solo carece de experiencia técnica en el sector salud, sino que además ha politizado su llegada al cargo, al anunciar que su objetivo será “desmantelar el cartel de la salud del uribismo y de los neoliberales”.

Para los analistas, este discurso ideológico desvía la atención de lo esencial: garantizar medicamentos y tratamientos a los pacientes en medio de una crisis que ya afecta a millones de colombianos.

El analista Julio César Iglesias, por su parte, señaló que el Gobierno parece buscar profundizar la crisis del sistema: “Si uno quiere destruir el sistema de salud, pues trae a los peores, no a los mejores. Eso es lo que está haciendo Petro”.

Corte Constitucional tumba decreto económico

El programa también abordó la reciente decisión de la Corte Constitucional de invalidar un decreto que imponía impuestos al tabaco, cigarrillos y otros productos, dentro de la emergencia económica decretada por el Gobierno.

Los gobernadores habían advertido que la medida se tomó “a las patadas”, sin considerar las rentas regionales. Ahora, con la obligación de devolver lo recaudado, las regiones enfrentan incertidumbre sobre proyectos de infraestructura y recursos clave.

Los analistas concluyeron que tanto el nombramiento de Quintero como la caída del decreto reflejan una desconexión entre el Gobierno Nacional y las regiones, así como una falta de seriedad en la gestión de las crisis institucionales y económicas.