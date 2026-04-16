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Destitución e inhabilidad a directora de Aremca agrava escándalo de corrupción con regalías

La sanción de la Procuraduría se suma a investigaciones que vinculan a la asociación con un entramado que habría manipulado contratos por cerca de medio billón de pesos.

Procuraduría General de la Nación
FOTO: Procuraduría

Noticias RCN

abril 16 de 2026
11:14 a. m.
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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años a Emilia Álvarez Guerrero, directora ejecutiva de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), por irregularidades en la contratación de obras viales en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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La decisión, en fallo de primera instancia, se produce en medio de un contexto más amplio de investigaciones que rodean a esta entidad por presunto uso indebido de recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

El órgano de control estableció que Álvarez Guerrero adjudicó en 2022 un contrato de obra mediante la modalidad de invitación pública, desconociendo la obligación legal de adelantar una licitación pública con pliegos tipo, como lo exige el régimen de contratación estatal para proyectos financiados con recursos de regalías por más de $30.400 millones.

Irregularidades en contratación bajo la lupa de la Procuraduría

En su análisis, la Procuraduría señaló que el pliego de condiciones elaborado por Aremca no cumplía con el modelo obligatorio definido por Colombia Compra Eficiente, lo que limitó las garantías de competencia entre oferentes.

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El fallo disciplinario calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que la funcionaria no actuó con la rectitud exigida en el manejo de recursos públicos. Además, reiteró que este tipo de proyectos deben ejecutarse bajo estricta sujeción al Estatuto General de Contratación Pública.

Aremca, en el centro de un presunto entramado de corrupción con regalías

La sanción contra Álvarez Guerrero coincide con revelaciones recientes de la Fiscalía General de la Nación, que investiga a Aremca como parte de un presunto esquema de corrupción de gran escala.

De acuerdo con las autoridades, varias personas fueron capturadas por su posible participación en una red que habría direccionado contratos por cerca de 496.000 millones de pesos en distintas regiones del país.

Según la investigación, Aremca habría sido utilizada como plataforma para ejecutar proyectos financiados con regalías y facilitar la asignación de contratos a intereses particulares, afectando principios clave de la contratación pública. Las pesquisas indican que esta estructura habría intervenido en al menos 101 contratos relacionados con obras civiles, saneamiento básico, medio ambiente y programas agrícolas.

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