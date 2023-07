Nunca tuve una relación con Hernando Bickenbach: Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol

Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, se refirió a las investigaciones que se adelantan por el robo del que la compañía petrolera se declaró víctima. La Fiscalía anunció recientemente que incautó los bienes de al menos 17 personas involucradas en este plan, con el que el ELN, al parecer, robaba crudo del oleoducto Caño Limón – Coveñas para mezclarlo con petróleo de origen venezolano y así lograr tres cosas: evadir las sanciones de Estados Unidos sobre el vecino país, exportar (principalmente a Asia) este recurso haciéndolo pasar como residuos para pagar menos impuestos, y lavar activos.

En entrevista con La FM, el expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, se refirió al millonario robo, aseguró que nunca intentaron ocultar lo que ocurrió y que, por el contrario, han aportado todo lo necesario para que las autoridades esclarezcan el caso.

La FM: ¿cuándo se da cuenta Ecopetrol de que le están robando?

Es un tema que lleva varios años. El año pasado, durante los meses de abril y mayo hubo audiencias por parte de Fiscalía y estas empezaron con la acusación formal a las personas señaladas. En 25 julio del 2022 Ecopetrol saca un comunicado que se hace público y se refiere a los procesos judiciales de las autoridades. Ecopetrol y Cenit informan que se vinculan a funcionarios de varias compañías. La empresa ha trabajado hace varios años con Fiscalía y Dijín para colaborar. Vuelven las audiencias y hace un año algunas personas fueron capturadas por esto. Además, Ecopetrol y Cenit fueron reconocidas como víctimas.

Se trata de un presunto contrabando de crudo que viene desde una Venezuela con sanciones y unas personas tratando de traerlo a Colombia. Eso fue detectado por nuestros técnicos y se hizo llegar a las autoridades.

En el área de Catatumbo, en el oleoducto, en Putumayo y Nariño, el robo de combustible ha tenido un impacto. Esto se hace para la producción de cocaína o para ser refinado artesanalmente y hacer otros productos, también para venderlo. Es un tema que lleva más de tres años.

¿Por qué no sabíamos nada de ese proceso?

Hay varias cosas, por eso hacía referencia al comunicado de 2022. Siempre he dicho públicamente que Ecopetrol actuó de cara al país. Sería interesante ver por qué la noticia no fue replicada por medios de comunicación. Es importante aclararle a los colombianos que eso no es algo nuevo. Lleva años y es un trabajo juicioso de las autoridades que ha permitido capturas y procesos de extinción de dominio.

¿Cuál es la relación de Ecopetrol con Hernando Bickenbach y Gunvor Colombia?

Con Gunvor Ecopetrol no tenía contratos en ese momento. Ese tema el año pasado se llevó a la junta directiva en mayo, junio y diciembre. Se le hacía seguimiento y se tomó la determinación de cancelar cualquier relacionamiento que tuviéramos con ellos. Había algunas compañías que lo tenían, no Ecopetrol. Gunvor es una empresa que opera a nivel mundial, incluso yo hablé con el presidente el año pasado y eso lo reporté a la junta de Ecopetrol.

Corresponde a las autoridades ver si hay gente de Ecopetrol involucrada.

¿Tuvo alguna referencia sobre Hernando Bickenbach?

No señor. Yo oí el nombre por primera vez esta semana. No hubo en ese momento referencia, pero en el comunicado sí se menciona a Gunvor Colombia y Niman Comerce.

¿Le intentaron bajar el perfil al tema?

No le bajamos el perfil al tema. El comunicado lo bajé ayer de la página. Hice la búsqueda y sale la primera referencia. El hecho de que esté puesto en la página oficial es que es un pronunciamiento serio de la compañía al respecto.

¿Hubo interés de no revelar el robo al la opinión pública?

Ese no es el caso. No tiene nada que ver con tratar que esto no se conozca. Es un tema muy serio, lo ha sufrido Ecopetrol desde hace muchos años y afecta a los colombianos.

¿Habló sobre este tema con Mauricio Téllez, que manejaba comunicaciones en Ecopetrol?

En su momento me acuerdo de pactar que saliera el comunicado para mostrar la posición de la compañía. El lineamiento ha sido siempre contar y comunicar. De hecho, ahora Ecopetrol debe estar por pronunciarse sobre este tema porque es serio.

¿Quiénes son los cerebros detrás de esta operación?

Una de las cosas que uno no puede hacer es suponer. Muchos de esos carrotanques que detectábamos iban para la costa colombiana. Son redes organizadas y grandes que llevan tiempo en zonas difíciles del país.

¿Le comunicó al Gobierno lo que sabían?

El empalme se hizo con todos los documentos y demás.

En periodismo llamamos refrito cuando alguien quiere presentar como una noticia nueva algo viejo, ¿usted cree que el presidente hizo eso?

Sí. Yo digo que es un tema que no es nuevo y causa curiosidad que lo quieran sacar ahora. Estas cosas se utilizan en ese sentido.

¿Lo llamo la Fiscalía para que diera su versión?

No señor.

