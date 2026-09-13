Prosperidad Social investiga contratos irregulares por más de un billón de pesos del gobierno anterior

Prosperidad Social enfrenta una crisis administrativa tras el hallazgo de presuntas irregularidades en contratos y nombramientos realizados durante la gestión anterior.

La entidad reconoció, mediante documento oficial, que más de un billón de pesos están en riesgo, mientras los recursos destinados para todo el año se agotaron en julio, dejando un faltante de 3.2 billones de pesos necesarios para garantizar los pagos entre agosto y diciembre a cerca de 3 millones de adultos mayores.

¿Qué está pasando con Prosperidad Social?

La denuncia se basa en tres hallazgos principales documentados por la actual administración de Prosperidad Social. Primero, la existencia de contratos por altos montos con una ejecución concentrada específicamente en los meses de campaña presidencial.

Segundo, cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias sin la debida transparencia. Tercero, más de una decena de nombramientos en cargos de provisionalidad sin verificación del cumplimiento de requisitos legales.

Noticias RCN tuvo acceso exclusivo a audios en los que un funcionario de la misma entidad advirtió sobre estos nombramientos irregulares de última hora. En las grabaciones se escucha:

"El director de Prosperidad Social, a última hora, está nombrando a sus asesores en cargos de carrera violando lo establecido en el decreto 1083".

Más preocupante aún, los audios revelan que algunos nombramientos se realizaron sin publicar las resoluciones en las páginas oficiales del Gobierno, aparentemente para no dejar rastro.

Según se escucha en las grabaciones: "Nombraron ayer y posesionaron hoy sin publicar la resolución de nombramiento, sin espacio a dar reclamaciones".

La actual directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, confirmó la veracidad de algunos de estos audios y ratificó los hallazgos relacionados.

"Nombramientos en provisionalidad sin cumplimiento de requisitos y cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias", aseguró.

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Presuntos nombramientos de última hora

Noticias RCN también obtuvo acceso a varias de las resoluciones de estos nombramientos de última hora, en las cuales, según análisis jurídico, no se habría agotado previamente estos procedimientos.

"No se habría agotado previamente el procedimiento de nombramiento en encargo tal como lo exige la normatividad vigente", se lee en los documentos.

Las autoridades competentes, dentro de la entidad, adelantan actualmente las investigaciones correspondientes.

Lo que está en riesgo son los subsidios destinados a poblaciones vulnerables, especialmente los pagos a millones de adultos mayores que dependen de estos recursos para su subsistencia durante los próximos meses del año.