SGC reportó nuevo temblor en Colombia este 13 de septiembre: vea el epicentro y magnitud

Un nuevo temblor se registró en Colombia este domingo 13 de septiembre, en una jornada en la que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios movimientos en diferentes regiones del país.

Uno de los más destacados ocurrió pasado el mediodía en Santander y alcanzó una magnitud de 4,0.

El departamento del Chocó también ha presentado actividad durante la jornada, con movimientos registrados en municipios como Istmina y San José del Palmar.

Temblor en Los Santos, Santander: magnitud y epicentro

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió a las 12:55 p.m. y tuvo una magnitud de 4,0, con una profundidad de 155 kilómetros.

El epicentro se ubicó cerca de Los Santos, Santander, uno de los municipios donde se registra actividad sísmica con frecuencia en Colombia. El evento se localizó a 10 kilómetros de Los Santos, 12 kilómetros de Jordán y 14 kilómetros de Zapatoca.

Debido a la profundidad del movimiento, su percepción puede variar dependiendo de la distancia respecto al epicentro y las condiciones de cada zona.

Otros temblores registrados en Colombia este 13 de septiembre

La actividad sísmica no se ha limitado a Santander. A las 2:17 p.m., el SGC registró un sismo de magnitud 3,3 en San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 83 kilómetros.

Previamente, a la 1:47 p.m., ocurrió otro de magnitud 2,1 en Uramita, Antioquia. También fueron reportados movimientos en el mar Caribe, de magnitud 2,9; en Los Santos, Santander, de 2,7; y en Istmina, Chocó, de magnitud 3,0.

Colombia es un país con actividad sísmica constante, por lo que el SGC mantiene vigilancia permanente. Ante un temblor, la recomendación es consultar información oficial y evitar difundir datos cuya procedencia no haya sido verificada.