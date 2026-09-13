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SGC reportó nuevo temblor en Colombia este 13 de septiembre: vea el epicentro y magnitud

El SGC reportó un nuevo temblor en Colombia este 13 de septiembre, con epicentro en Los Santos, Santander. Revise la magnitud y otros sismos del día.

SGC reportó nuevo temblor en Colombia este 13 de septiembre: vea el epicentro y magnitud
Foto: SGC

Noticias RCN

septiembre 13 de 2026
02:54 p. m.
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Un nuevo temblor se registró en Colombia este domingo 13 de septiembre, en una jornada en la que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios movimientos en diferentes regiones del país.

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Uno de los más destacados ocurrió pasado el mediodía en Santander y alcanzó una magnitud de 4,0.

El departamento del Chocó también ha presentado actividad durante la jornada, con movimientos registrados en municipios como Istmina y San José del Palmar.

Temblor en Los Santos, Santander: magnitud y epicentro

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió a las 12:55 p.m. y tuvo una magnitud de 4,0, con una profundidad de 155 kilómetros.

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El epicentro se ubicó cerca de Los Santos, Santander, uno de los municipios donde se registra actividad sísmica con frecuencia en Colombia. El evento se localizó a 10 kilómetros de Los Santos, 12 kilómetros de Jordán y 14 kilómetros de Zapatoca.

Debido a la profundidad del movimiento, su percepción puede variar dependiendo de la distancia respecto al epicentro y las condiciones de cada zona.

Otros temblores registrados en Colombia este 13 de septiembre

La actividad sísmica no se ha limitado a Santander. A las 2:17 p.m., el SGC registró un sismo de magnitud 3,3 en San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 83 kilómetros.

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Previamente, a la 1:47 p.m., ocurrió otro de magnitud 2,1 en Uramita, Antioquia. También fueron reportados movimientos en el mar Caribe, de magnitud 2,9; en Los Santos, Santander, de 2,7; y en Istmina, Chocó, de magnitud 3,0.

Colombia es un país con actividad sísmica constante, por lo que el SGC mantiene vigilancia permanente. Ante un temblor, la recomendación es consultar información oficial y evitar difundir datos cuya procedencia no haya sido verificada.

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