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Policía fue cruelmente asesinado en la estación de Policía de Timbiquí, Cauca

El patrullero José David Ahumada Mendoza fue atacado a disparos por un desconocido mientras cumplía su turno.

Yhonay Díaz

septiembre 13 de 2026
02:45 p. m.
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La madrugada de este domingo 13 de septiembre, un patrullero de la Policía Nacional fue asesinado y mientras cumplía sus funciones de vigilancia en el ingreso de la estación de Policía del municipio de Timbiquí, Cauca.

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El patrullero José David Ahumada Mendoza, de 24 años, se encontraba prestando servicio cuando fue sorprendido por un sujeto que se le acercó y le disparó.

El joven patrullero perdió la vida en el lugar de los hechos. Las circunstancias del crimen están siendo investigadas por las autoridades competentes, quienes trabajan para establecer los móviles del asesinato y la identidad del responsable.

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Investigan el cruel crimen de patrullero dentro de estación de Policía en Timbiquí

Las autoridades iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda para dar con el paradero del sujeto que perpetró el ataque contra el uniformado.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho.

La Institución dispuso de un equipo de inteligencia e investigación criminal para identificar, capturar y poner a disposición de las autoridades judiciales al responsable de esta acción criminal.

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Solidaridad con la familia del patrullero asesinado en Timbiquí

A través de un comunicado, la Policía rechazó los hechos y envió un mensaje a la familia del policía asesinado en pleno cumplimiento de sus funciones:

“Expresamos condolencias a los familiares y compañeros del señor Patrullero José David Ahumada Mendoza, asesinado en la madrugada de hoy por un delincuente que accionó un arma de fuego en contra del uniformado”, dice el comunicado.

Invitamos a la ciudadanía a brindar cualquier información que permita dar con la captura del autor material de este crimen a la Línea de Emergencia 123 y Línea contra el crimen 3143587212.

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