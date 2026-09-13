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Carne al aire libre y sin control sanitario genera alerta de salubridad en el sur de Bogotá

Expertos confirmaron el riesgo de crecimiento bacteriano en productos cárnicos expuestos al aire libre por más de dos horas.

Noticias RCN

septiembre 13 de 2026
02:41 p. m.
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Un panorama extremo fue registrado cerca del Frigorífico Guadalupe, en Bogotá, donde se hallaron puntos de venta informal de alimentos cárnicos sin ningún tipo de control sanitario. Cerca de la basura y en plena autopista sur, distintos puntos de carne y pescado operan sin las condiciones mínimas de higiene o salubridad.

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¿Qué se halló cerca del Frigorífico Guadalupe?

Este comercio se encuentra a las inmediaciones del frigorífico Guadalupe, el matadero más antiguo de Bogotá, en donde la carne permanece expuesta, durante horas, a la intemperie en medio de tráfico pesado, motos, camiones, entre otros factores de posible contaminación para estos alimentos.

Pese a que las autoridades hacen presencia en esta zona, dichos puestos siguen estando allí presentes sin normas de bioseguridad, control sanitario y sin seguir la cadena de refrigeración para evitar la proliferación de bacterias.

Estos alimentos son almacenados y transportados por medio de carretillas. Por medio de un ejercicio de campo en la zona, se logró constatar que el precio de dichos productos es extremadamente bajo en relación con los costos de una carnicería convencional de barrio.

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Expertos evaluaron la calidad de estos productos

El producto fue llevado ante expertos en nutrición y salud pública en donde se mencionó que dichos alimentos corresponden a un riesgo para la salud pública.

“No necesitamos utilizar herramientas como el microscopio para mencionar que esta carne se configura en un riesgo para la salud pública. Porque todo producto cárnico o alto en proteína que esté en el ambiente, por más de dos horas, tiene crecimiento bacteriano y es exponencial”, afirmó la experta.

El peligro genera alertas tanto en adultos como en menores de edad. La especialista también informó sobre los riesgos que consumir estos productos puede generar en la salud de los consumidores.

“Uno empieza con síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, esas enfermedades gastrointestinales en personas que están inmunosuprimidas pueden llevarlas inclusive a la muerte. El hecho de que las personas no tienen acceso a servicios sanitarios para cumplir con todas las normas de un manipulador de alimentos”, añadió la experta.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que solo realizan operativos en establecimientos de comercio autorizados. El Instituto para la Economía Social, encargada de regular a los vendedores informales, informó que su labor se limita a censar y ofrecer alternativas de trabajo a dichas familias.

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