“Nos vuelven a castigar, quién sabe por qué”: alcalde de Cali por negativa del Gobierno para financiar el Tren de Cercanías

El presidente tenía hasta el 7 de noviembre, antes de que iniciara la Ley de garantías, para dar luz verde al proyecto.

noviembre 10 de 2025
07:41 a. m.
El Gobierno Nacional le dijo “no” a la construcción del Tren de Cercanías, que conectaría a Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira, con una reducción en los tiempos de viaje de hasta del 33%.

Argumentando que priorizaran la construcción de un corredor ferroviario para el transporte de carga entre Yumbo y Buenaventura, no autorizaron la financiación del 70% restante para poner en marcha el proyecto en 2028.

El Tren de Cercanías es un proyecto con el que el departamento lleva soñando 25 años. De propulsión eléctrica, habría beneficiado al 60 de la población valluna y generado más de 14.000 empleos.

Esta y otras razones llevaron al alcalde de Cali, Alejandro Eder, a lamentar la decisión del Gobierno Nacional en entrevista con Noticias RCN: “Yo lo que le diría al pueblo caleño, al pueblo vallecaucano es que Gustavo Petro no avaló el tren porque no quiso. El tren está financiado, teníamos la plata que correspondía desde Cali, la plata que correspondía desde Bogotá y la Nación no tenía que poner un solo peso hasta el 2028”.

Tren entre Yumbo y Buenaventura está en el aire:

Según el mandatario, personas que trabajan con la actual administración le informaron que ya tenían listos los decretos y estaban esperando que el presidente diera luz verde. Pero, en sus palabras, no sucedió porque “hay una especie de castigo colectivo, quién sabe por qué”.

Sobre lo argumentado por el “Gobierno del Cambio” recordó que el tren entre Yumbo y Buenaventura “no tiene ni siquiera estudios de prefactibilidad. Es un proyecto que está en el aire todavía, pero el Tren de Cercanías estaba listo, teníamos las vigencias futuras, más de tres billones y medio de pesos entre Cali, Valle del Cauca y Jamundí (…) el supuesto proyecto de Yumbo a Buenaventura del que habla el presidente no existe, no existen planos, no existen estudios. Hay ideas y es muy importante, pero lo uno no quita lo otro. Al Valle del Cauca lo vuelven a castigar con el centralismo”.

Alcalde Eder insiste en que el proyecto habría generado un ambiente de paz en el departamento:

De haber dado su aval para la construcción del proyecto, el Gobierno no solo habría beneficiado a 2,5 millones de personas en materia de movilidad, también habría ayudado al desarrollo económico en la región y la construcción de paz o, al menos, es lo que el alcalde de la capital del departamento proyectaba:

“No le queda bien a un presidente que dijo que iba a llevar el Gobierno Nacional a las regiones. Llevamos dos años viendo el asedio terrorista contra Jamundí y lo que más necesita la región es un proyecto de este tipo, así se construye la paz, con proyectos de desarrollo que van a generar empleo durante su obra y durante su operación”.

Ahora, a la Gobernación y las alcaldías de Cali, Jamundí y a gobernación del Valle les quedan tres opciones: esperar un cambio de opinión del Gobierno, esperar que cambie el Gobierno o revisar las propuestas de bancos internacionales interesadas en la construcción del tren:

“Ojalá el Gobierno revalúe las cosas. Le quedan ocho meses para poder sacar adelante este proyecto. En este momento no se puede firmar nada con el Gobierno porque estamos en Ley de garantías, pero necesitamos que de los avales técnicos y financieros para que una vez pase la Ley de Garantías, pueda sumarse al proyecto. De lo contrario, vamos a esperar al próximo presidente o considerar otras opciones. Nos han contactado siete bancos internacionales, multilaterales y fondos de proyectos públicos privados que están interesados en sacarlo delate. No vamos a desistir”.

