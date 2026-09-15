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Alerta en Cali por nuevos sismos: preocupación por edificios que quedaron debilitados

Movimientos sísmicos superiores a cinco grados generan alarma en la ciudad. Autoridades aceleran demolición de estructuras dañadas desde el terremoto de agosto.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
11:47 a. m.
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Cali enfrenta una nueva ola de temor sísmico tras registrar al menos cinco movimientos telúricos en un solo día, uno de ellos superior a cinco grados en la escala de Richter.

La situación ha obligado a evacuar constantemente edificios residenciales y oficiales en el suroccidente colombiano, manteniéndose en alerta permanente desde el devastador terremoto del 10 de agosto pasado.

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Preocupación en Cali por nuevos sismos

Las evacuaciones constantes se han convertido en rutina para los caleños, afectando no solo estructuras residenciales con daños evidentes, sino también edificios gubernamentales.

La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali han sido desalojados repetidamente cuando suenan las señales de alerta o se producen movimientos sísmicos.

Actualmente, el Consejo Distrital ha aprobado la demolición de 16 edificios considerados de alto riesgo. El proceso de demolición del conjunto residencial María Mercedes de Lloreda ya está en marcha, mientras se preparan intervenciones adicionales.

Para este 16 de septiembre están programadas dos demoliciones significativas: el conjunto residencial Guadalupe, donde la pequeña Violeta murió junto a su abuela durante el sismo de agosto, y el edificio del motel Molino Rojo.

El barrio Capri, ubicado en el sur de Cali, se ha convertido en uno de los puntos críticos de atención.

Cerca de allí se encontraban las Torres del Limonar, y la zona permanece bajo estricta vigilancia ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos. Las autoridades mantienen protocolos de precaución para proteger a la comunidad ante eventuales emergencias.

Hasta el momento, los nuevos movimientos no han generado nuevas emergencias mayores. Sin embargo, se investiga la posible caída de una fachada en el municipio de Versalles durante la madrugada, información que las autoridades trabajan por confirmar.

La preocupación aumenta por la existencia de numerosas estructuras debilitadas que podrían colapsar ante nuevos movimientos.

Entretanto, las autoridades continúan implementando medidas de precaución y acelerando los procesos de demolición controlada para minimizar riesgos.

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