Nueva EPS y Ministerio de Salud entregarán medicamentos vitales a bebé de cinco meses trasplantada

Noticias RCN conoció la historia de Alaía Sofía Martínez, una bebé de apenas cinco meses, que tras someterse a un trasplante de hígado hace menos de dos meses, se enfrenta ahora a una nueva batalla: la falta de medicamentos esenciales para mantener su nuevo órgano.

Bebé de cinco meses en riesgo por falta de medicamentos

El trasplante, realizado en diciembre gracias a la donación de su tía, marcó una victoria inicial en la lucha de Alaía contra una enfermedad hepática.

Sin embargo, las dificultades del sistema de salud venezolano han puesto en riesgo este logro médico.

“De los 12 medicamentos que toma, le fueron entregando paulatinamente algunos, no es que todos los entregaron, poco a poco le fueron entregando”, dijo la madre de la menor. Incluso aseguró que “hay dos que nunca la han entregado”.

La situación se torna más crítica con el paso de los días, puesto que su última dosis la tiene hasta el domingo 2 de febrero.

Los medicamentos faltantes son el Valixa de 50 miligramos y el Micofelonato de 250 miligramos, cruciales para el tratamiento postrasplante.

El costo de estos medicamentos está fuera del alcance de la familia. Según la madre de la menor, el Valixa tiene un costo que supera los tres millones de pesos.

La desesperación ha llevado a la familia a buscar ayuda por diversos medios.

“Habíamos podido subsistir con esos medicamentos gracias a la ayuda de la clínica donde la trasplantaron, que nos regaló un poco de medicamento y también gracias a la ayuda de otras mamitas”, añadió María Paula, madre de la menor.

Sin embargo, estas soluciones temporales se han agotado. La clínica donde Alaía fue trasplantada ya no dispone de los medicamentos necesarios.

“Hace poco la niña tuvo control en la clínica, pues pedimos si nos podían colaborar y lastimosamente no tienen en el momento el medicamento”, agregó María.

Nueva EPS y Ministerio de Salud prometen entregar medicamentos para Alaía

Entretanto, este viernes 31 de enero la madre de la bebé trasplantada confirmó a este medio que fue contactada por el Ministerio de Salud y la Nueva EPS.

María Paula aseguró que quería "agradecer a todas las personas que se comunicaron conmigo al oír la historia de mi hija" Quiero decirles que desde la Nueva EPS y el Ministerio de Salud se contactaron conmigo y me manifestaron que me van a cambiar de droguería para que me puedan entregar los medicamentos pendientes".

Adicionalmente, dijo que quería "hacer un llamado a las autoridades, que no tengamos que recurrir a la humanidad de los medios de comunicación para que se cumplan nuestros derechos. Los trasplantados de Colombia no quieren perder sus trasplantes por falta de insumos de medicamentos y de atención médica".