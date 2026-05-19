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Nueva ola de violencia en Cauca deja ocho personas asesinadas en 48 horas

Solo en Santander de Quilichao siete personas perdieron la vida en tres ataques terroristas.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
02:21 p. m.
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Un feroz despliegue de violencia por parte de las disidencias de las FARC, lideradas por alias "Iván Mordisco", mantiene en jaque al departamento del Cauca.

En un lapso de 48 horas, la región concentró 17 acciones terroristas, una arremetida que en apenas dos días les costó la vida a ocho personas y ha sembrado el caos en múltiples cascos urbanos y rurales.

La peor parte de esta ofensiva la sufrió el municipio de Santander de Quilichao, escenario de tres incursiones armadas distintas que cobraron la vida de siete ciudadanos.

La gravedad de la situación fue confirmada por el mandatario local, Luis Eduardo Grijalba, quien manifestó la profunda incertidumbre que atraviesa la población tras registrarse estos siete homicidios entre el domingo y el lunes.

Paralelamente, en la localidad de Caldono se reportó el asesinato de otra persona, completando el trágico balance de víctimas mortales.

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Drones son utilizados en gran parte del departamento para atacar a las Fuerzas Armadas y la población civil:

La escalada bélica ha estado marcada por el uso de tecnología y tácticas de alto impacto contra la infraestructura y la fuerza pública. Durante la mañana del martes 18 de mayo, un pelotón del Ejército Nacional que se encontraba en el área rural de Balboa fue blanco de un bombardeo con drones, elementos que causaron traumas por aturdimiento a cinco uniformados.

La utilización de estos naves no tripuladas también fue denunciada en el sector de La Betulia por la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán Gallardo, quien precisó que el ataque ocurrió justo cuando las tropas intentaban retomar el control de dicho territorio.

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Las medidas de seguridad actuales resultan insuficientes:

El accionar de las estructuras criminales se extendió con hostigamientos a los cuerpos de seguridad, estaciones de servicio de combustible y locales comerciales en poblaciones como Corinto, Suárez y Patía.

Uno de los episodios más graves tuvo lugar en El Bordo, donde una patrulla de la institución fue atacada con el lanzamiento de dos artefactos explosivos. La detonación afectó directamente al entorno, dejando un saldo de dos policías y dos civiles heridos.

Ante la crítica coyuntura, Leonardo González, director del observatorio de derechos humanos de Indepaz, advirtió que las medidas tradicionales resultan insuficientes y señaló que la solución no radica únicamente en potenciar las operaciones de las Fuerzas Militares o incrementar el número de tropas.

De acuerdo con el experto, la crisis persistirá mientras las comunidades carezcan de garantías reales y no se logre desmantelar el control social armado ni el andamiaje de las economías ilegales que financian la guerra en la región.

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