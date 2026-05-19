🔴Cambio de canal para ver América vs. Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana

América de Cali afrontará este martes 19 de mayo uno de los partidos más importantes de su camino en la Copa Sudamericana 2026. El conjunto escarlata recibirá en el estadio Pascual Guerrero a Tigre de Argentina por la quinta fecha de la fase de grupos, en un duelo que puede marcar el rumbo definitivo de sus aspiraciones internacionales.

A falta de dos jornadas para el cierre de esta instancia, el panorama permanece completamente abierto en el grupo. América ocupa actualmente la segunda posición con siete puntos, mientras que Macará lidera con ocho unidades. Tigre, por su parte, aparece tercero con cinco puntos y también mantiene opciones de clasificación.

Ese contexto convierte el compromiso en un enfrentamiento de alta tensión competitiva. El equipo dirigido por David González sabe que un triunfo en condición de local no solo lo mantendría en carrera, sino que le permitiría llegar con posibilidades reales de disputar el primer lugar en la última fecha del certamen.

¿Por qué América necesita ganar sí o sí en el Pascual Guerrero?

La quinta jornada representa una oportunidad decisiva para el cuadro caleño. Jugar en casa y ante su afición obliga al equipo colombiano a asumir el protagonismo frente a un rival directo que todavía conserva aspiraciones de avanzar.

Una victoria tendría un impacto inmediato en la clasificación, pues permitiría a América consolidarse en los puestos de privilegio y sostener la pelea por el liderato del grupo, actualmente en manos de Macará.

Más allá de los números, el encuentro también supone una prueba de carácter para el conjunto escarlata. La fase de grupos ha dejado una lucha apretada y cualquier error en esta instancia podría modificar drásticamente el escenario rumbo a la jornada definitiva.

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Del otro lado estará Tigre, un equipo argentino que llega con la necesidad de sumar fuera de casa para no quedar relegado en la tabla. Con cinco unidades, el conjunto visitante entiende que un resultado positivo en Cali podría cambiar por completo sus posibilidades de clasificación.

¿Cuándo y dónde ver América vs Tigre por Copa Sudamericana?

El compromiso entre América de Cali y Tigre se disputará este martes 19 de mayo desde las 9:00 p.m., hora colombiana, en el estadio Pascual Guerrero.

Los aficionados en Colombia podrán seguir las acciones del encuentro mediante la señal de DSports 610, canal encargado de la transmisión oficial del compromiso para todo el país.

Con el liderato aún en disputa, un grupo ajustado y la presión natural de las instancias decisivas, América afrontará una noche de alta exigencia continental. La misión es clara: sumar los tres puntos ante su gente y mantener intacto el objetivo de terminar la fase de grupos peleando por el primer puesto.

En un torneo donde cada detalle pesa, el margen de error comienza a reducirse y el Pascual Guerrero será escenario de un duelo con aroma de final anticipada.