Mujer denuncia que quedó con afectaciones tras cirugía estética en Bucaramanga

María Fernanda Alfonso, una mujer de 26 años de Bucaramanga, denunció que tras practicarse un procedimiento estético, quedó con consecuencias graves en su organismo.

La cirugía se la hicieron en un centro estético que ofreció una promoción en el Día de la Madre, lo cual hizo que le quedara en $1.700.000. El plan incluía definición de mentón, aumento de labios y rinomodelación.

¿Cuánto le costó la cirugía?

Alfonso contó que la oferta resultaba atractiva por el precio económico y la apariencia profesional que tenía el centro estético en redes sociales. No obstante, la realidad fue otra.

Cuando entró al lugar, se dio cuenta de la primera irregularidad en el protocolo: “Vi que la jeringa ya estaba empacada con el producto y le pregunté a la doctora el producto que me iba a colocar. Me dijo que no me preocupara porque eran de su marca con registro Invima”.

Los efectos adversos no tardaron en visualizarse. “Al tercer día, me noto la parte del conducto nasal inflamada con olor a feo. Les digo que no es normal, que mi nariz me duele, pero me dicen que es normal y que tenía que esperar ocho días”, narró la mujer.

¿Qué complicaciones ha tenido?

Hasta el momento, los responsables del centro estético no se han pronunciado públicamente. Por su parte, Alfonso presentará una denuncia ante las autoridades de salud, en aras de esclarecer lo ocurrido y, de ser necesario, el inicio de una investigación.

El tema de los centros estéticos sin autorización ha estado en la opinión pública por el caso de Yulixa Toloza. Similar a Alfonso, se dejó llevar por las recomendaciones y apariencia en redes sociales de un sitio clandestino: Beauty Láser en el sector de Venecia, sur de Bogotá.

Fue llevada a un sitio desconocido por dos hombres y en un estado preocupante de salud. Casi una semana después, las pesquisas condujeron al carro en el que la subieron y a dos presuntos responsables.