Hijo mayor de fundador de reconocida marca es detenido tras su muerte ¿Fue un accidente?

La investigación en torno a la muerte del magnate de la moda Isak Andic ha dado un vuelco absoluto.

Su hijo mayor, Jonathan Andic, fue detenido por la policía catalana en medio de la investigación que busca esclarecer el fallecimiento del fundador de Mango, que perdió la vida tras precipitarse al vacío en una zona montañosa a las afueras de Barcelona, en 2024.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra confirmaron la captura, que fue materializada en una jornada clave para un expediente que, inicialmente, había sido archivado como un trágico percance deportivo.

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El caso es tratado con absoluta reserva:

Tras el arresto, el hijo del empresario fue conducido directamente a los juzgados de la localidad de Martorell con el fin de someterlo a un nuevo interrogatorio, según reportó el diario barcelonés La Vanguardia.

El caso, no obstante, se maneja bajo estricto hermetismo; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña indicó que las actuaciones judiciales se encuentran actualmente declaradas bajo secreto de sumario.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Isak Andic?

El caso se remonta a un paseo que compartían padre e hijo. El septuagenario creador del imperio textil hacía senderismo junto a Jonathan en un conocido paraje de montaña cuando ocurrió la caída mortal.

Su primogénito era la única persona que se encontraba a su lado en ese preciso instante. A pesar de la gravedad de la medida policial que ahora lo señala, Jonathan Andic ha mantenido una postura firme desde el inicio de las indagaciones, defendiendo su total inocencia respecto a los hechos que terminaron con la vida de su progenitor.

El deceso del empresario de 71 años supuso un fortísimo impacto en la sociedad y el tejido empresarial europeo, al tratarse de una de las mayores fortunas de España.

Nacido en Estambul, Isak Andic edificó desde los cimientos un coloso de la industria de la moda global que hoy en día opera una red cercana a los 2.800 establecimientos internacionales, una trayectoria que despegó formalmente con la apertura de su primera tienda en la capital catalana en 1984.