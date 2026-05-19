No solo en Venecia: Beauty Láser tendría otra sede en Bogotá con antecedentes turbios

Desde el miércoles 14 de mayo no se volvió a saber nada de Yulixa Toloza luego de que le realizaran una liposucción clandestina. La gran pista que se tiene es el carro en el que la sacaron, el cual fue ubicado cuatro días después en Los Patios, Norte de Santander. Dos personas ya fueron capturadas.

La FM dio a conocer otra pista importante. Resulta que hay otro punto de Beauty Láser en el norte de Bogotá, más específicamente en el sector de Los Héroes.

¿En qué parte de Bogotá queda la segunda sede?

El centro estético en Venecia era manejado por la prófuga María Fernanda Delgado y la otra sede sería administrada por Danubia Blanco. Ambos establecimientos tienen los mismos números telefónicos de contacto y la publicidad es prácticamente idéntica.

El medio radial también conoció el testimonio de una paciente que se realizó un tratamiento en este segundo punto. Contó que, a finales de agosto e inicios de septiembre de 2025, se practicó una lipotransferencia a glúteos que le costó casi cinco millones de pesos.

Al igual que el caso de Toloza, conoció Beauty Láser por recomendaciones de amigas. Sin embargo, narró cómo fue el infierno, a tal punto que calificó el trato como arbitrario e inhumano.

Desgarrador testimonio de una paciente: sangre en los baños y trato inhumano

Los protocolos de seguridad fueron inexistentes, dado que la cirugía se hizo a carne viva. Sin embargo, eso no fue lo peor. La mujer, quien no reveló su identidad, recordó que cuando ingresó al baño para los drenajes, se topó con sangre posada de otras pacientes, junto con productos (como jabones) que llevaban varios días sin ser modificados.

Ella casi pierde la vida en medio del procedimiento y en la entrevista reveló que vio la luz al final del túnel. Cuando recobró la consciencia, se percató que la estaban cacheteando para que reaccionara.

Posteriormente, detalló que el postoperatorio fue negligente, dado que no le hicieron un seguimiento adecuado ni los controles pertinentes. Por si fuera poco, le ofrecieron altas sumas de dinero a cambio de que no contara lo que vio.

Con el hallazgo de la segunda sede, la Fiscalía investiga si el caso es más profundo, con la hipótesis de que se trate de una red articulada de estéticas falsas.