Autoridades buscan a las últimas tres personas en ver con vida a Yulixa Toloza ¿De quiénes se trata?

Las autoridades siguen tras la pista de los responsables del centro de estética Beauty and Laser M.L., en el que fue vista por última vez Yulixa Toloza el pasado 13 de mayo.

La mujer de 52 años se sometió a un lipoláser en el local, ubicado en el barrio Venecia de Bogotá, que, de acuerdo con las autoridades, no cuenta con los permisos de la Secretaría de Salud para realizar procedimientos médicos.

En un nuevo intento por esclarecer lo ocurrido, las autoridades emitieron órdenes de captura en contra de cinco personas: dos de ellas ya fueron capturadas en Cúcuta, cerca de donde fue encontrado el vehículo en el que sacaron a Toloza del centro estético.

Sobre las otras tres, la Fiscalía solicitó a la Interpol expedir una circular roja. Se trataría de las últimas personas que vieron a Toloza tras su intervención estética.

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¿Quiénes son las tres personas que habrían visto por última vez a Yulixa Toloza?

Las tres personas a las que buscan las autoridades por la desaparición de Yulixa Toloza son: la ciudadana de origen venezolano María Fernanda Delgado Hernández, que, en registros oficiales, aparece como responsable del centro estético.

Su pareja sentimental y administrador de Beauty and Laser M.L., Edinson Torres, que exhibía una vida de lujos en redes, y el supuesto cirujano que realizaba las intervenciones en el local del barrio Venecia, Eduardo David Ramos, también de nacionalidad venezolana.

Se cree que los tres habrían viajado a Venezuela para huir de las autoridades.

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La relación de los capturados en Cúcuta con las personas que buscan las autoridades:

Según conoció este noticiero, uno de los capturados en Cúcuta sería tío de María Fernanda Delgado.

De acuerdo con las autoridades, los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputará los delitos de desaparición forzada y alteración o destrucción de elemento material probatorio.