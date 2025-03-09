Por tercer día seguido, av. Las Américas y Calle 13 amanecen congestionadas tras cierre de intercambiador vial

Nuevamente, la Av. Las Américas y la calle 13 amanecen congestionadas, tras el cierre del intercambiador vial de Puente Aranda, el sábado en la noche.

Por tercer día seguido, agentes de tránsito tuvieron que ubicarse en varios puntos para agilizar el paso de vehículos y, el miércoles 3 de septiembre, se sumó a la lista de vías congestionadas, por la construcción de un nuevo intercambiador, la Calle 50.

Según informó la Secretaría de Movilidad, a través de la cuenta de Bogotá Tránsito, en la intersección de la calle 50 se registra congestión vehicular, a la altura de la estación Grafiti, y el carril de buses se encuentra represado.

Mientras, en la Av. Las Américas con Av. Cali, personal tuvo que presentarse en la zona para ayudar al tránsito de los buses de Transmilenio.

Y en la Av. Centenario, o Calle 13, el panorama es similar por cuenta de los desvíos. Además, en la madrugada el tráfico se paralizó por el volcamiento de un vehículo en la carrera 88, aunque por suerte, fue retirado sobre las 6:50.

¿Qué obras se realizan en el sector?

En los últimos días, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, explicó que en el sector se instalará “un intercambiador de tres niveles: el primero, con una glorieta para tráfico mixto de tres carriles; el segundo, con la glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses TransMilenio; y el tercero, elevado, con dos puentes para tráfico mixto, cada uno con tres carriles”.

Paralelo al cierre del antiguo intercambiador, el Distrito habilitó rutas alternas que se habían construido en el sector para evitar que conductores y usuarios del transporte público tuvieran que modificar sus rutas.

Sin embargo, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, invitó a los bogotanos a programar sus viajes y consultar los canales oficiales de la cartera, en donde se estará informando sobre el estado de las vías, en tiempo real.