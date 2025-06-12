Nuevas denuncias alertan por irregularidades en megacontrato de alumbrado público de EMCALI

Nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación encendieron de nuevo las alarmas sobre el proceso de modernización del alumbrado público de EMCALI, un contrato que podría superar los 120 millones de dólares y que, pese a múltiples advertencias, estaría a punto de reactivarse sin corregir vacíos técnicos, jurídicos y disciplinarios.

Los documentos radicados describen una serie de actuaciones que, según los denunciantes, no se ajustan al manual interno de contratación de la entidad. Entre las anomalías señaladas se encuentran omisiones en la publicidad obligatoria del proceso en el SECOP II, cambios a indicadores financieros sin soporte técnico y fallas en la etapa de “claridades”, aspectos que comprometen los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva. La magnitud del proyecto, que podría alcanzar los 500.000 millones de pesos, incrementa la preocupación por el manejo del proceso.

Las alertas se profundizaron después de las visitas realizadas los días 13 y 18 de noviembre por la Procuraduría General de la Nación. En ellas, el ente de control documentó graves deficiencias en la planeación del proyecto, incluyendo la ausencia de una actualización del Plan Maestro de Alumbrado Público y la falta de insumos técnicos esenciales. A estas irregularidades se suma el polémico contrato por $2.800 millones firmado con la firma Moreno Servicios Legales S.A.S., el cual —según reconoció EMCALI ante la Procuraduría— no fue recibido a satisfacción por la entidad.

Piden investigar a directivos de EMCALI

Dada la gravedad de los hechos, las denuncias piden a la Fiscalía investigar las actuaciones de todas las personas que intervinieron en la estructuración, validación y dirección del proceso. Entre ellos se encuentran Roger Mina, gerente general de EMCALI, y Guadalupe Guerrero, secretaria general. El objetivo es establecer si su participación se ajustó a las obligaciones legales y administrativas exigidas para un contrato de esta magnitud.

La revisión que dio origen a las denuncias fue elaborada por un equipo independiente de abogados, peritos y especialistas en contratación pública. Entre ellos participó el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien analizó minuciosamente el manual interno de EMCALI, los documentos del proceso y las decisiones adoptadas por la empresa.

“El material revisado permitió presentar denuncias sólidas, basadas en documentos oficiales, visitas de organismos de control y hechos verificables. Es necesario esclarecer lo que ocurrió y proteger el patrimonio público”, afirmó Luis Miguel Marimón Reyes, presidente de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia y exjuez de la República.

Preocupación por eventual reactivación del proceso

El 29 de noviembre de 2025, EMCALI anunció la suspensión temporal del megacontrato. Sin embargo, la posibilidad de reanudarlo sin atender plenamente los hallazgos identificados ha generado mayor preocupación ciudadana y un llamado urgente a reforzar el escrutinio sobre la actuación de la empresa municipal.

La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia solicitó a EMCALI la entrega inmediata y completa de toda la información requerida para garantizar un proceso transparente, ajustado a la ley y libre de interferencias indebidas. Según la entidad, solo con acceso total a los documentos será posible determinar el alcance de las irregularidades y asegurar la protección del patrimonio público de los caleños.

Leer la denuncia completa --- DENUNCIA - EMCALI