CANAL RCN
Colombia Video

EN VIDEO | Policía desactiva varios explosivos tras ataque armado en Tesalia, Huila

Las autoridades neutralizaron múltiples artefactos explosivos abandonados por disidentes durante la incursión en la estación de Policía de Tesalia.

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
02:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La rápida reacción de la Fuerza Pública evitó una tragedia mayor en Tesalia, Huila. Tras el ataque armado ejecutado por presuntos disidentes del bloque Isaías Pardo de las Farc contra la estación de Policía del municipio, unidades antiexplosivos de la Policía y del Ejército lograron desactivar varios dispositivos que habían sido abandonados en distintos puntos del casco urbano.

Incautaron casi una tonelada de pólvora en carretas y bodegas ilegales en Bogotá: ¿cómo las hallaron?
RELACIONADO

Incautaron casi una tonelada de pólvora en carretas y bodegas ilegales en Bogotá: ¿cómo las hallaron?

De acuerdo con la Policía del Huila, varios artefactos explosivos fueron hallados luego de la retirada de los insurgentes y neutralizados bajo estrictos protocolos de seguridad. “La @PoliciaColombia desactivó varios artefactos explosivos abandonados por un grupo criminal tras el ataque a la estación de Policía Tesalia-Huila. Gracias a la reacción y protocolos, ningún uniformado resultó lesionado. Ante elementos sospechosos, llame al 123”, informó la institución en su cuenta de X.

Uno de los elementos más peligrosos fue encontrado al interior de una entidad bancaria del municipio. Según el reporte oficial, se trataba de un cilindro cargado con explosivos que los delincuentes habrían dejado para ampliar el impacto del ataque. Expertos antiexplosivos realizaron una detonación controlada, evitando que este material causara daños a los habitantes o destruyera infraestructura adicional.

Enfrentamientos y primeros hallazgos

Mientras los equipos técnicos aseguraban la zona, las autoridades también confirmaron que, durante el cruce de disparos registrado en la estación de Policía, dos presuntos integrantes del grupo ilegal habrían muerto en el lugar. Según la verificación de cámaras de seguridad y testimonios, los mismos insurgentes recogieron los cuerpos y los llevaron en varias camionetas y motocicletas hacia la zona montañosa de la cordillera Central.

“Producto del cruce de disparos se logró neutralizar, al parecer, a dos sujetos que hacían parte del grupo armado ilegal, cuyos cuerpos fueron trasladados por tres camionetas y dos motocicletas que huyeron hacia Pacarní”, explicó el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas.

Evaluación de daños y presencia reforzada

La administración municipal adelanta un censo de los daños causados en la población, donde varios vehículos —incluida una motocicleta— fueron incinerados por los atacantes.

Entre tanto, el Ejército y la Policía mantienen presencia reforzada en el municipio y avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables, su ruta de escape y la procedencia de los explosivos utilizados en la ofensiva.

Descubren red que invadió una universidad de Bucaramanga con drogas de olores y sabores: así operaba
RELACIONADO

Descubren red que invadió una universidad de Bucaramanga con drogas de olores y sabores: así operaba

La oportuna desactivación de los artefactos evitó un daño mayor en Tesalia, que en las últimas semanas ha registrado un aumento de hostilidades por parte de estructuras disidentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida

Asesinatos en Bogotá

Salió a la luz nuevo video desde otro ángulo del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

Quemados con pólvora

Incautaron casi una tonelada de pólvora en carretas y bodegas ilegales en Bogotá: ¿cómo las hallaron?

Otras Noticias

Cucho Hernández

El 'Cucho' Hernández volvió a marcar frente al FC Barcelona: vea el gol del colombiano

El delantero colombiano celebró nuevamente ante el Barcelona, luego de su recordado gol con el Huesca cuando apenas tenía 19 años.

Venezuela

Murió exgobernador venezolano en el Helicoide, el llamado centro de tortura de los presos políticos

Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, tenía un año privado de la libertad. Se convierte en el preso político 17 que muere en una cárcel.

Alimentos

Pilas: estos son los principales riesgos de mezclar comida con licor en navidad

Federación Nacional de Cafeteros

Juan Valdez abrió su primera tienda de Brasil, el país de mayor producción de café en el mundo

Artistas

¿Blessd será papá? Esta es la publicación de su novia Manuela QM que despertó sospechas