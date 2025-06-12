EN VIDEO | Policía desactiva varios explosivos tras ataque armado en Tesalia, Huila

La rápida reacción de la Fuerza Pública evitó una tragedia mayor en Tesalia, Huila. Tras el ataque armado ejecutado por presuntos disidentes del bloque Isaías Pardo de las Farc contra la estación de Policía del municipio, unidades antiexplosivos de la Policía y del Ejército lograron desactivar varios dispositivos que habían sido abandonados en distintos puntos del casco urbano.

De acuerdo con la Policía del Huila, varios artefactos explosivos fueron hallados luego de la retirada de los insurgentes y neutralizados bajo estrictos protocolos de seguridad. “La @PoliciaColombia desactivó varios artefactos explosivos abandonados por un grupo criminal tras el ataque a la estación de Policía Tesalia-Huila. Gracias a la reacción y protocolos, ningún uniformado resultó lesionado. Ante elementos sospechosos, llame al 123”, informó la institución en su cuenta de X.

Uno de los elementos más peligrosos fue encontrado al interior de una entidad bancaria del municipio. Según el reporte oficial, se trataba de un cilindro cargado con explosivos que los delincuentes habrían dejado para ampliar el impacto del ataque. Expertos antiexplosivos realizaron una detonación controlada, evitando que este material causara daños a los habitantes o destruyera infraestructura adicional.

Enfrentamientos y primeros hallazgos

Mientras los equipos técnicos aseguraban la zona, las autoridades también confirmaron que, durante el cruce de disparos registrado en la estación de Policía, dos presuntos integrantes del grupo ilegal habrían muerto en el lugar. Según la verificación de cámaras de seguridad y testimonios, los mismos insurgentes recogieron los cuerpos y los llevaron en varias camionetas y motocicletas hacia la zona montañosa de la cordillera Central.

“Producto del cruce de disparos se logró neutralizar, al parecer, a dos sujetos que hacían parte del grupo armado ilegal, cuyos cuerpos fueron trasladados por tres camionetas y dos motocicletas que huyeron hacia Pacarní”, explicó el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas.

Evaluación de daños y presencia reforzada

La administración municipal adelanta un censo de los daños causados en la población, donde varios vehículos —incluida una motocicleta— fueron incinerados por los atacantes.

Entre tanto, el Ejército y la Policía mantienen presencia reforzada en el municipio y avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables, su ruta de escape y la procedencia de los explosivos utilizados en la ofensiva.

La oportuna desactivación de los artefactos evitó un daño mayor en Tesalia, que en las últimas semanas ha registrado un aumento de hostilidades por parte de estructuras disidentes.