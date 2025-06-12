CANAL RCN
Colombia Video

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida

Las autoridades investigan si se trataría de un posible acto de venganza contra la madre de la menor.

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
02:44 p. m.
El país atraviesa un aumento en los casos de homicidio de menores, pues en apenas dos semanas, al menos cinco niños y adolescentes han sido asesinados:

  • 30 de noviembre: joven de 17 años asesinado en Cesar
  • Valle del Cauca: se registraron dos casos, el 24 de noviembre y el 4 de diciembre.
  • Neiva: ayer, se reportó el asesinato de una niña de 14 años.

Y este 6 de diciembre, se suma un nuevo caso en el Atlántico, en el municipio de Soledad.

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad

Las autoridades han señalado que el presunto responsable del homicidio es Albeiro Fontalvo, de 32 años, padre de la menor de siete años.

Según los reportes oficiales, Fontalvo tenía la custodia de su hija y la habría atacado dentro de la vivienda familiar en el barrio Primero de Mayo. Este sábado, la madre de la niña tenía programada su visita regulada, pero alrededor de las 4 de la madrugada recibió la fatal noticia de lo ocurrido.

Abuelos fueron quienes descubrieron el cuerpo de la pequeña asesinada

Los abuelos paternos fueron quienes descubrieron la escena. La niña presentaba una herida mortal, presuntamente provocada por su propio padre.

Tras el ataque, Fontalvo habría intentado quitarse la vida con la misma arma que utilizó contra su hija, pero sobrevivió y permanece estable en un hospital de Barranquilla bajo calidad de capturado.

Mientras tanto, el cuerpo de la menor fue trasladado a la sede de Medicina Legal de la ciudad.

Familiares tuvieron una llamada con el hombre antes del asesinato

Miguel Camelo, vocero de la Policía Nacional, confirmó los hechos:

La Policía Nacional lamenta informar sobre el homicidio ocurrido en el municipio de Soledad de una menor de edad de siete años, dentro de la casa de su progenitor, quien fue capturado por estos lamentables hechos.

Por su parte, familiares de la víctima relataron detalles estremecedores de la madrugada del ataque:

Como a las cuatro de la mañana, por ahí 4:15, él llama a un primo de nosotros y le dice: ‘ya me voy con la niña’. Como fue videollamada, él estaba lleno de sangre, como que ya había matado a la niña.

Finalmente, las autoridades señalaron que el presunto agresor habría actuado motivado por un acto de venganza contra la madre de la menor.

