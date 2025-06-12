Salió a la luz nuevo video desde otro ángulo del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

En Bogotá sigue resonando el homicidio de Jean Claude Bossard, un joven que fue asesinado durante un intento de robo en la avenida 19 con calle 108.

Noticias RCN obtuvo un nuevo video que permite observar el momento exacto del ataque desde un ángulo diferente que deja ver la planificación y la frialdad del agresor.

Este material se ha convertido en un elemento clave para las autoridades que investigan el caso.

Se conoce un nuevo video del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

La grabación muestra a Jean Claude caminando por la avenida cuando es seguido muy de cerca por su agresor. Antes de lanzar el ataque, el delincuente se levanta el saco para asegurarse de tener a la mano el arma con la que amenazaría al joven.

La cámara capta cada segundo de la secuencia: segundos después, se produce un violento forcejeo en el que Jean Claude es golpeado repetidamente hasta caer en plena vía vehicular tras recibir dos disparos.

En la escena, un cómplice del agresor esperaba en una motocicleta al otro lado de la cuadra para facilitar la huida.

Sin embargo, la intervención de un uniformado cambió el desenlace: el conductor de la moto murió durante el enfrentamiento, mientras que el joven de 16 años que disparó fue capturado por las autoridades.

Jean Claude Bossard estaba a punto de cumplir sus 30 años

La tragedia de Jean Claude se agravó porque ocurrió justo para su cumpleaños número 30. Su padre, Jean Claude Bossard, relató el dolor de la familia:

Enterrar a un hombre de 29 años, que cuidaba a sus padres, que estaba pendiente de nosotros, era mi sombra, y enterrarlo el día de su cumpleaños es sumamente fuerte.

La familia de la víctima ha hecho un llamado para que este caso se convierta en un punto de reflexión para el país y un motivo de acción inmediata por parte de las autoridades:

Los menores con un arma en la mano no son menores, son asesinos. Eso hay que mirarlo muy bien, porque no podemos seguir dándoles palmaditas, eso no puede ser así. Segundo y muy importante, hay que revisar las entradas y salidas de la cárcel.

Aunque el joven que disparó aceptó cargos, la familia de Jean Claude espera que se haga justicia de manera efectiva y que el proceso judicial garantice que no vuelva a ocurrir un hecho similar:

Yo pienso en la familia que también debe estar sufriendo y que me parece muy triste por esa familia. Con respecto al juez, que aplique la ley, porque si no hay una rehabilitación efectiva va a ser peor.

El último pedido de la familia es que el homicidio de Jean Claude genere una reflexión como sociedad y permita que este tipo de hechos no se sigan repitiendo.