CANAL RCN
Deportes

El 'Cucho' Hernández volvió a marcar frente al FC Barcelona: vea el gol del colombiano

El delantero colombiano celebró nuevamente ante el Barcelona, luego de su recordado gol con el Huesca cuando apenas tenía 19 años.

Cucho Hernández gol al Barcelona
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
02:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 6 de diciembre, Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa se enfrentaron a una dura prueba en la fecha 16 de LaLiga, pues el Real Betis recibía al líder de la tabla de posiciones el FC Barcelona.

¿Cuánto cuestan los vuelos a México para ver a la Selección Colombia en el Mundial?
RELACIONADO

¿Cuánto cuestan los vuelos a México para ver a la Selección Colombia en el Mundial?

El trámite del compromiso fue todo para el cuadro visitante, que lograron ponerse con una ventaja de 5-1 en el marcador. Sin embargo, sobre los minutos finales el cuadro bético logró descontar un par de goles y dejaron un resultado definitivo de 5-3.

'Cucho' Hernández y su gol ante el Barcelona

El delantero colombiano fue autor de uno de los goles del Real Betis. En tiempo de descuento, Hernández se hizo cargo de un cobro desde el punto penal y no falló en el duelo directo ante el portero Joan García, marcando su sexto gol en lo que va de temporada.

El delantero pereirano de 26 años se mostró seguro y con un sutil cobro por el centro del arco engañó a García. Aunque no alcanzó para remontar, es un nuevo tanto en el historial de este jugador que sueña con un lugar en la Copa del Mundo de 2026.

No es la primera vez que Juan Camilo Hernández le marca al Barcelona

El 'Cucho' celebró un nuevo gol ante Barcelona. Ya los enfrentó con el Betis, Getafe, Mallorca y Huesca, siendo este último equipo el otro con el que logró marcar.

Néstor Lorenzo y el fixture de Colombia en el Mundial: "La altura nos condicionará"
RELACIONADO

Néstor Lorenzo y el fixture de Colombia en el Mundial: "La altura nos condicionará"

Fue en la temporada 2018/19, cuando el pereirano tenía apenas 19 años. Marcó un gol que parecía ser épico para su modesto club, pero el equipo blaugrana que tenía a sus grandes figuras terminó ganando por 8-2 en su momento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¿Cuánto cuestan los vuelos a México para ver a la Selección Colombia en el Mundial?

Selección Colombia

Néstor Lorenzo y el fixture de Colombia en el Mundial: "La altura nos condicionará"

Selección Colombia

Oficial: estos son los horarios y sedes para la Selección Colombia en el Mundial 2026

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida

Las autoridades investigan si se trataría de un posible acto de venganza contra la madre de la menor.

Alimentos

Pilas: estos son los principales riesgos de mezclar comida con licor en navidad

Durante las épocas decembrinas se aumenta el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, según investigaciones.

Federación Nacional de Cafeteros

Juan Valdez abrió su primera tienda de Brasil, el país de mayor producción de café en el mundo

Artistas

¿Blessd será papá? Esta es la publicación de su novia Manuela QM que despertó sospechas

Venezuela

María Corina Machado estará en Oslo para recibir el Nobel de la Paz