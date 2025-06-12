El 'Cucho' Hernández volvió a marcar frente al FC Barcelona: vea el gol del colombiano

Este sábado 6 de diciembre, Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa se enfrentaron a una dura prueba en la fecha 16 de LaLiga, pues el Real Betis recibía al líder de la tabla de posiciones el FC Barcelona.

El trámite del compromiso fue todo para el cuadro visitante, que lograron ponerse con una ventaja de 5-1 en el marcador. Sin embargo, sobre los minutos finales el cuadro bético logró descontar un par de goles y dejaron un resultado definitivo de 5-3.

'Cucho' Hernández y su gol ante el Barcelona

El delantero colombiano fue autor de uno de los goles del Real Betis. En tiempo de descuento, Hernández se hizo cargo de un cobro desde el punto penal y no falló en el duelo directo ante el portero Joan García, marcando su sexto gol en lo que va de temporada.

El delantero pereirano de 26 años se mostró seguro y con un sutil cobro por el centro del arco engañó a García. Aunque no alcanzó para remontar, es un nuevo tanto en el historial de este jugador que sueña con un lugar en la Copa del Mundo de 2026.

No es la primera vez que Juan Camilo Hernández le marca al Barcelona

El 'Cucho' celebró un nuevo gol ante Barcelona. Ya los enfrentó con el Betis, Getafe, Mallorca y Huesca, siendo este último equipo el otro con el que logró marcar.

Fue en la temporada 2018/19, cuando el pereirano tenía apenas 19 años. Marcó un gol que parecía ser épico para su modesto club, pero el equipo blaugrana que tenía a sus grandes figuras terminó ganando por 8-2 en su momento.