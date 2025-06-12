Juan Valdez abrió su primera tienda de Brasil, el país de mayor producción de café en el mundo

La marca colombiana Juan Valdez, operada por Procafecol, abrió oficialmente su primera tienda en Brasil. El punto de venta está ubicado en São Paulo, una de las ciudades con mayor actividad económica en América Latina y reconocida por su amplia cultura del café.

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, calificó la llegada al país como un momento significativo para el sector. Según señaló, Colombia y Brasil comparten una trayectoria similar como productores de café y mantienen una relación marcada por la admiración mutua.

Un mercado estratégico para el café colombiano

Brasil es el país más grande de Suramérica y figura como el segundo consumidor de café en el mundo, lo que lo convierte en un mercado estratégico para cualquier marca del sector. La primera tienda de Juan Valdez fue instalada en un centro comercial con alta afluencia, donde la compañía podrá evaluar la reacción de los consumidores locales frente a su oferta.

Durante años existió una percepción de dificultad para ingresar al país debido a su condición de mayor productor de café a nivel global. Sin embargo, Bahamón destacó que este mercado también presenta oportunidades para los cafés suaves lavados, categoría en la que Colombia cuenta con reconocimiento internacional.

Una expansión proyectada a gran escala

La apertura en São Paulo es el inicio de un proyecto más amplio. Juan Valdez tiene previsto instalar 100 puntos de venta en los próximos cuatro años, concentrando inicialmente su presencia en este estado. Esta ruta de crecimiento se suma a la prioridad definida por la Federación de avanzar más rápido en tres mercados: Estados Unidos, México y Brasil, donde la demanda potencial continúa en expansión.

RELACIONADO La transformación del mercado cafetero colombiano impulsa el consumo premium

El directivo agradeció a los socios involucrados en el proceso y resaltó que trabajarán en conjunto para ofrecer una experiencia enfocada en el café colombiano. Con esta primera tienda, la marca inicia su presencia en un mercado relevante y se prepara para medir su aceptación entre los consumidores brasileños.