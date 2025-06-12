CANAL RCN
¿Blessd será papá? Esta es la publicación de su novia Manuela QM que despertó sospechas

La influencer decidió responder directamente a las especulaciones que crecieron en redes tras un video donde su abdomen generó dudas entre los seguidores.

Blessd embarazo Manuela QM
FOTO: Blessd - Freepik

diciembre 06 de 2025
10:57 a. m.
En redes sociales comenzó a circular la idea de que Manuela QM estaría embarazada de Blessd. La especulación nació después de que la influencer publicara una historia donde algunos usuarios señalaron que su abdomen “parecía inflamado” o que “parecía embarazo”. Desde ese momento, empezaron a llegarle preguntas sobre si estaba esperando un hijo del cantante.

Las dudas crecieron rápidamente y el tema se convirtió en conversación entre los seguidores de ambos.

La respuesta de Manuela QM en TikTok

Tras recibir numerosos comentarios sobre el supuesto embarazo, Manuela publicó un video en TikTok usando un audio viral de Karina García. Allí, una usuaria se destacó en las respuestas, escribiendo: “Quiero creer que este video es un borrador para despistarnos de su embarazo”.

La influencer decidió responderle y aclaró que el video había sido grabado el día anterior, dejando claro que no está ocultando nada publicando contenido grabado previamente.

Reacciones en redes y origen de la especulación

El rumor se mantuvo activo porque varios internautas consideraron que su abdomen lucía diferente en el primer video compartido. Eso llevó a que crecieran las preguntas sobre un posible embarazo y a que su contenido reciente fuera analizado detalladamente por los usuarios.

Aun así, la aclaración publicada en TikTok respondió directamente a las dudas generadas por su publicación inicial.

