Nueve capturados por presunto escándalo de corrupción con regalías: medio billón bajo investigación

La Fiscalía General de la Nación reveló un nuevo escándalo de corrupción relacionado con el manejo de recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en el que nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en una red que habría direccionado contratos por cerca de medio billón de pesos.

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De acuerdo con la investigación, los detenidos habrían creado la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), un esquema que, según las autoridades, fue utilizado para convertirse en ejecutor de proyectos financiados con regalías.

Una vez obtenida esta posición, se habría facilitado el direccionamiento de contratos hacia intereses particulares, vulnerando los principios de transparencia y selección objetiva.

Cómo operaba el entramado de corrupción con regalías

Las diligencias adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación permitieron la captura de los presuntos responsables en ciudades como Arauca, Barranquilla y Cantagallo. Entre los implicados se encuentran directivos y funcionarios clave de Aremca, incluyendo su creador, representantes legales, coordinadores y la tesorera.

Según los elementos materiales probatorios, esta estructura habría direccionado 101 contratos por un valor superior a 496.000 millones de pesos. Los proyectos estaban relacionados con obras civiles, interventorías y programas en sectores como saneamiento básico, medio ambiente, agricultura y alimentación.

Posibles delitos y afectación a recursos públicos

La investigación indica que la red no solo habría manipulado la contratación, sino que también incurrió en la posible apropiación indebida de al menos 3.200 millones de pesos en proyectos específicos en Arauca.

Adicionalmente, se evidenció que Aremca habría omitido la retención de cerca de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución de obra pública destinada al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, donde un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.