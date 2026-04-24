Atentado con explosivos en Cali: alcalde Eder pide mayor apoyo del Gobierno Nacional

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció tras el atentado terrorista ocurrido este viernes cerca del Batallón Pichincha, donde un bus cargado con explosivos fue detonado. Aunque la explosión dejó una mujer herida, no se registraron víctimas mortales.

Eder recordó que “en el último año hemos tenido ocho atentados en Cali” y señaló que cinco de ellos fueron perpetrados por la disidencia Jaime Martínez. El mandatario local destacó que este año ya se han frustrado cuatro ataques, pero advirtió que la ciudad enfrenta un panorama complejo de seguridad.

“Cali no puede quedar sola”

El alcalde insistió en la necesidad de reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la capital del Valle. “No se puede quedar sola la administración de Cali con este asunto”, afirmó, al tiempo que reiteró su disposición de trabajar de manera constructiva con el Gobierno Nacional.

Eder aseguró que sostuvo conversaciones con el ministro Benedetti y con el ministro de Defensa, a quienes planteó la urgencia de realizar un Consejo de Seguridad extraordinario con el presidente de la República.

Recompensa y llamado a la ciudadanía

El mandatario agradeció que la tragedia no tuviera mayores consecuencias, pues “no estalló la bomba como esos terroristas lo habían planeado”. Sin embargo, confirmó que una mujer resultó herida en el ataque.

Eder anunció que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con los responsables. “Aquí lo estamos tratando con toda la seriedad y apoyando a la fuerza pública para dar golpes pronto”, concluyó.