Con una infraestructura de más de 6.200 m² y capacidad para 1.200 estudiantes cada año, este colegio no solo ofrecerá educación de calidad, sino también oportunidades culturales, deportivas y comunitarias en una región que ha sufrido históricamente los impactos del conflicto armado.

Un proyecto educativo de gran impacto en Tibú

Este proyecto ha sido posible gracias a la unión de esfuerzos entre la Fundación Pies Descalzos, la Fundación Howard G. Buffett, el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Tibú.

Tibú estrenará un Parque Pedagógico y Cultural para más de 1.200 estudiantes

El nuevo colegio se perfila como un referente para el municipio y el Catatumbo. Contará con 34 aulas modernas, laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología, comedor múltiple y talleres de arte y música. Además, ofrecerá espacios polivalentes diseñados para fomentar la creatividad y el aprendizaje colaborativo.

La iniciativa busca cerrar brechas educativas y garantizar ambientes dignos para los estudiantes de Tibú, donde más de 15.000 alumnos se reparten en 153 sedes, la mayoría rurales y con limitaciones en infraestructura.

Infraestructura pensada para el aprendizaje y la recreación

El colegio se levantó sobre un lote de 30.000 m² donado por Ecopetrol al municipio, de los cuales 6.200 m² fueron destinados a la construcción. Además de las aulas y laboratorios, la institución dispondrá de una amplia zona deportiva y recreativa que incluye cancha de fútbol, canchas múltiples, pista de patinaje y juegos infantiles, lo que la convierte en un espacio integral para el desarrollo físico y social de los estudiantes.

Un motor para la economía y la comunidad

La construcción del Parque Pedagógico no solo representa un salto en la calidad educativa, sino también un impulso económico para Tibú. Durante su edificación se generaron cerca de 160 empleos directos e indirectos, beneficiando a trabajadores y proveedores de la región.

Una vez en funcionamiento, la institución también servirá como centro de desarrollo comunitario, abierto a actividades culturales, deportivas, artísticas, ambientales y tecnológicas. Este enfoque busca fortalecer la cohesión social y ofrecer alternativas de crecimiento en una zona marcada por la violencia.

Alianza estratégica para transformar el Catatumbo

El proyecto ha sido posible gracias a la unión de esfuerzos entre la Fundación Pies Descalzos, la Fundación Howard G. Buffett, el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Tibú. Juntos, han trabajado para hacer realidad un colegio que simboliza oportunidades, esperanza y desarrollo sostenible en el Catatumbo.

“Estamos próximos a entregar a Tibú una institución que será símbolo de oportunidades y esperanza. La escuela será un lugar para aprender, pero también para construir comunidad y soñar con un futuro distinto”, aseguró Patricia Sierra, directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos.