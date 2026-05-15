Gobierno Trump completa un año sin liberar migrantes que trataron de entrar por la frontera sur

En un drástico giro del control migratorio en la frontera sur de los Estados Unidos, las detenciones de indocumentados sufrieron un histórico desplome del 94% en comparación con el promedio mensual documentado durante el mandato de Joe Biden.

Esta fuerte reducción coincide con el anuncio de la administración Trump de haber alcanzado un año consecutivo sin liberar en territorio estadounidense a ninguna persona que haya ingresado de forma ilegal por la frontera con México.

Las autoridades migratorias confirmaron que durante el pasado mes de abril, la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvo a un promedio diario de apenas 298 personas.

El fin de la histórica política de "captura y liberación" (conocida en inglés como catch and release) representa la consolidación de la principal bandera que impulsó el regreso de Trump a la Casa Blanca en la pasada campaña electoral.

De 68.000 liberados a cero, en cuestión de meses

Rodney S. Scott, actual comisionado de la CBP, contrastó la realidad vigente con el panorama del año anterior, enfatizando que en abril de 2024, bajo la gestión del presidente demócrata, se permitía la liberación de más de 68.000 extranjeros en el país, mientras que el presente mes cerró con un balance de cero admisiones.

La puesta en marcha de estas restricciones responde a un largo historial de vaivenes jurídicos y políticos. Décadas atrás, la falta de espacio en los centros de reclusión, el amparo a los menores de edad o la simple solicitud de asilo permitían que los migrantes esperaran su llamado ante un tribunal migratorio en libertad.

Este modelo fue fuertemente criticado por sectores que alertaban sobre retrasos judiciales masivos e ingresos descontrolados, convirtiéndose en el blanco de las reformas del primer mandato de Trump (2017-2021). En ese periodo se implementaron medidas drásticas como la separación de familias y el bloqueo a las solicitudes de asilo inmediatas, directrices que luego Biden revirtió al reabrir las liberaciones condicionadas a citas judiciales.

¿La frontera más segura en la historia reciente de los Estados Unidos?

El actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ratificó a través de un comunicado oficial que bajo el liderazgo del actual mandatario se está consolidando la frontera más segura en la historia de la nación.

Al decretar terminados los días de tolerancia migratoria, el funcionario aseguró que el enfoque gubernamental se concentra hoy en aplicar estrictamente las leyes nacionales y retornar de forma directa a los indocumentados a sus lugares de origen.