Atento: ¡fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 15 de mayo de 2026!

Este 15 de mayo de 2026 se han registrado más de diez temblores en el país, según el Servicio Geológico Colombiano.

Además, hubo un fuerte movimiento telúrico que se originó en Venezuela, pero se alcanzó a sentir en Colombia. ¿De cuánto fue su magnitud? ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 15 de mayo de 2026

6:21 p.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Fonseca (La Guajira), a 39 de El Molino (La Guajira) y a 40 de Barrancas (La Guajira).

Intensidad instrumental: 4 (leve).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 15 de mayo de 2026?

12:53 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

2:22 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 11 de Uramita (Antioquia) y a 24 de Frontino (Antioquia).

3:01 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad. superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 12 de Uramita (Antioquia) y a 26 de Frontino (Antioquia).

3:46 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

4:46 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

5:32 a.m.

Epicentro: Buga, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de San Pedro (Valle del Cauca), a 9 de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) y a 18 de Tuluá (Valle del Cauca).

6:59 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 12 de Uramita (Antioquia) y a 26 de Frontino (Antioquia).

7:19 a.m.

Epicentro: Cubarral, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Lejanías (Meta), a 30 de Cubarral (Meta) y a 30 de El Dorado (Meta).

7:33 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 52 de Nuquí (Chocó) y a 89 de Medio Atrato (Chocó).

9:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

1:04 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

5:48 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

6:04 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).