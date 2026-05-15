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Mindefensa se pronuncia sobre audio de presunto cabecilla pidiendo apoyar a un candidato

Los audios corresponderían a alias Rogelio Benavides, quien estaría vinculado a las disidencias de las Farc.

Pedro Sánchez ministro de Defensa
FOTO: Ministerio de Defensa

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
07:27 p. m.
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El pasado miércoles 13 de mayo, Noticias RCN reveló en exclusiva unos audios de un cabecilla de las disidencias de alias Calarcá en los que amenaza a la población con estar carnetizada y pide apoyar a Iván Cepeda en las elecciones en Guaviare, Meta y Caquetá.

Disidencias de alias Calarcá piden apoyar a un candidato y ordenan que la gente esté carnetizada
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La primera vuelta está más cerca que nunca, concretamente en tres semanas. Por eso, los audios y un informe de Inteligencia conocido también por Noticias RCN prenden las alarmas.

¿A qué candidato piden apoyar?

El hombre detrás de los audios es alias Rogelio Benavides, jefe de alias Caicedo y vinculado al Bloque Jorge Suárez Briceño, el cual es comandado por ‘Calarcá Córdoba’.

Con respecto a apoyar al candidato del Pacto Histórico, esto expone el audio: “Ojalá gane el compañero Cepeda. ‘Juepuerca’ porque ahí sí los vamos a apretar cuatro años más”.

En cuanto a las amenazas, este hombre obliga a los habitantes a pagar hasta 200 mil pesos por un papel validado por las disidencias. No pagarlo acarrea el peligro de que les quiten las tierras.

¿Qué versión maneja el ministro?

“No busque que yo vaya y por allá le levante el rancho a punta de plomo, para que vean que sí es cierto. Acá se está hablando por la vía pacífica para que hagamos las cosas bien”, esto dice otro audio.

Iván Cepeda se pronunció tras audios de disidencias de 'Calarcá' donde mencionan su campaña
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Con el paso de los días, el tema hizo eco en la opinión pública, a tal punto que otros candidatos se pronunciaron para expresar su rechazo por posibles maniobras para afectar la transparencia de las elecciones.

Este viernes 15 de mayo, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, informó que, con base en las pesquisas de la Policía, el cabecilla en realidad sería un extorsionista que está preso en la cárcel La Picaleña, Ibagué.

“No tendría ninguna relación con algún grupo criminal (…) La volatilidad se eleva aún más a medida que nos acercamos a las elecciones y la desinformación en redes sociales vuelve más compleja la seguridad”, declaró.

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