Tres sustos en el aire: Aerocivil y MinTransporte responden tras seguidilla de incidentes en El Dorado

En lo corrido de este año ya se han registrado tres incidentes en el Aeropuerto Internacional El Dorado, una cifra que prende las alarmas en torno a la seguridad de vuelos en la principal terminal del país.

La situación se suma al escándalo del año pasado, cuando se permitió el ingreso de menores de edad y/o familiares de controladores a la torre de control, un hecho que desató cuestionamientos por los posibles riesgos que esto podría representar para la vida de cientos de personas.

Aerocivil y MinTransporte responden tras seguidilla de incidentes en El Dorado

Ante la creciente preocupación, la Aeronáutica Civil salió al paso de las críticas asegurando que, aunque los episodios han generado inquietud, no se ha presentado un riesgo real de colisión.

Según la entidad, los tres incidentes registrados este año fueron controlados oportunamente gracias a la activación de los protocolos de seguridad establecidos.

Sin embargo, la repetición de estos eventos ha dejado en vilo la eficacia de los controles y la operación en el aeropuerto más importante de Colombia.

La petición del Ministerio de Transporte a la Aerocivil

Desde el Gobierno, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció medidas para reforzar la vigilancia sobre los procesos internos de la Aerocivil.

Yo le he solicitado a la Contraloría General de la República que haga un acompañamiento a todos los procesos contractuales de Aerocivil, que esté cerca a cada uno de los procesos de licitación, porque debe garantizarse la absoluta transparencia de esos procesos, porque esos procesos también garantizan el buen funcionamiento de las pistas, de las torres y de todos los aeropuertos en Colombia.

Por su parte, el sindicato de controladores aéreos advirtió que, aunque no se trate de un peligro inminente de choque entre aeronaves, sí se generan condiciones de alta exigencia para las tripulaciones. Así lo explicó Fabián Cárdenas, presidente del sindicato:

Más que un riesgo, lo que genera es una sobrecarga de pronto de trabajo al piloto porque tiene que cambiar la configuración de su avión, porque tiene que dejar de ir lento y meter más potencia, ir más rápido, cambiar las configuración de sus superficies sustentadoras.

Finalmente, las autoridades insistieron en que los sistemas han respondido y que las situaciones se han mantenido bajo control.