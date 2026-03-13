Se conocen los 10 multimillonarios más jóvenes de todo el mundo: sus cifras son abismales

La lista Forbes 2026 ha revelado una transformación sin precedentes en la distribución de la riqueza global. Por primera vez en la historia, la barrera entre las herencias dinásticas y el éxito tecnológico fulgurante se ha vuelto casi invisible.

Este año, el ranking de los 10 jóvenes más ricos del planeta no solo destaca por sus cifras astronómicas, sino por el impacto disruptivo de la Inteligencia Artificial (IA) y la consolidación de nuevos imperios industriales.

A la cabeza de la lista se encuentran rostros que, a pesar de su corta edad, ya gestionan porcentajes significativos de la economía global. La brasileña Amelie Voigt Trejes, de apenas 20 años, se ha coronado como la multimillonaria más joven del mundo con una fortuna de 1.100 millones de dólares, derivada de su participación en el gigante de motores eléctricos WEG.

Le sigue de cerca el alemán Johannes von Baumbach, también de 20 años, cuya riqueza asciende a 6.600 millones de dólares gracias a su herencia en la farmacéutica Boehringer Ingelheim.

Este patrón de sucesores jóvenes se repite con figuras como Clemente Del Vecchio (21 años), heredero del imperio de gafas EssilorLuxottica, y Kim Jung-youn (22 años), vinculada al gigante coreano de videojuegos Nexon.

Sin embargo, el 2026 será recordado como el año en que los "self-made" de la IA desafiaron el orden establecido. El caso más destacado es el de Surya Midha (22 años), cofundador de la plataforma de reclutamiento Mercor. Con un patrimonio de 2.200 millones de dólares, Midha ha superado el récord histórico de Mark Zuckerberg como el multimillonario hecho a sí mismo más joven en debutar en la lista.

Listado de los diez jóvenes más ricos del mundo en 2026 - Fortuna (USD)

Amelie Voigt Trejes - 20 años - 1.100 M - WEG (Industria). Johannes von Baumbach - 20 años -- 6.600 M - Farmacéutica Clemente Del Vecchio - 21 años - 6.800 M - EssilorLuxottico Lívia Voigt de Assis - 21 años - 1.400 M - WEG (Industria) Surya Midha - 22 años - 2.200 M - Mercor (IA / Self-made) Brendan Foody - 22 años - 2.200 M - Mercor (IA / Self-made) Adarsh Hiremath - 22 años - 2.200 M - Mercor (IA / Self-made) Kim Jung-youn - 22 años - 1.700 M - Nexon (Gaming). Luana Lopes Lara - 29 años - 1.300 M - Kalshi (Fintech). Tarek Mansour - 29 años - 1.300 M - Kalshi (Fintech)

El criterio de orden principal es la fecha de nacimiento, de menor a mayor. Por eso, el primer lugar lo ocupa la persona que tiene menos años, independientemente de si su fortuna es de 1.000 millones o de 50.000 millones.

El objetivo de este recorte de la lista es destacar la precocidad. Amelie Voigt Trejes aparece primero simplemente porque, a sus 20 años, es la persona con menos edad en el mundo que posee al menos mil millones de dólares.