Irán advierte que responderá “aún más fuerte” ante eventuales protestas contra el régimen

"Habrá una respuesta aún más fuerte que la del 8 de enero". Con esta frase, los Guardianes de la Revolución de Irán emitieron el viernes, 13 de marzo, una nueva advertencia contra cualquier intento de retomar las movilizaciones civiles en la república islámica, asegurando que el ejército ideológico no tolerará nuevos desafíos al poder.

La amenaza de intensificar la fuerza militar surge tras los episodios de principios de año, cuando una ola de protestas antigubernamentales —motivadas originalmente por el alto coste de la vida y las sanciones occidentales— terminó en una represión que, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), cobró la vida de más de 7.000 personas.

Irán encasilla a los manifestantes como terroristas pro Estados Unidos e Israel:

La cúpula militar iraní sostiene que las manifestaciones no son espontáneas, sino que forman parte de una estrategia externa tras el inicio de ataques contra el país hace casi dos semanas.

"Hoy, el enemigo, incapaz de alcanzar sus objetivos militares sobre el terreno, vuelve a intentar sembrar el terror y provocar disturbios", dictó el comunicado oficial transmitido por televisión.

Bajo esta narrativa, las autoridades califican a los participantes de las protestas como "terroristas" al servicio de Israel y Estados Unidos, países cuyos líderes alentaron abiertamente a la población de la república islámica a levantarse contra sus dirigentes al estallar el conflicto reciente.

Trump hace un llamado a los ciudadanos iraníes a que protejan su vida:

El balance de la violencia es motivo de una profunda controversia internacional. Mientras el gobierno iraní reconoce poco más de 3.000 muertos, distintas oenegés denuncian que las fuerzas del orden dispararon deliberadamente contra la multitud.

En medio de este escenario de inestabilidad regional, incluso el presidente Donald Trump intervino, días antes, con un llamado a la cautela para los ciudadanos iraníes: "Hemos dicho: no lo hagan todavía. Si van a salir a protestar, no lo hagan todavía".