CANAL RCN
Internacional

Irán advierte que responderá “aún más fuerte” ante eventuales protestas contra el régimen

En las movilizaciones de enero, organizaciones internacionales denuncian que 7.000 personas habrían muerto en actos de represión.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 13 de 2026
07:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

"Habrá una respuesta aún más fuerte que la del 8 de enero". Con esta frase, los Guardianes de la Revolución de Irán emitieron el viernes, 13 de marzo, una nueva advertencia contra cualquier intento de retomar las movilizaciones civiles en la república islámica, asegurando que el ejército ideológico no tolerará nuevos desafíos al poder.

La amenaza de intensificar la fuerza militar surge tras los episodios de principios de año, cuando una ola de protestas antigubernamentales —motivadas originalmente por el alto coste de la vida y las sanciones occidentales— terminó en una represión que, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), cobró la vida de más de 7.000 personas.

¿Qué pasará con el precio de la gasolina en Colombia por cuenta del cierre en el estrecho de Ormuz?
RELACIONADO

¿Qué pasará con el precio de la gasolina en Colombia por cuenta del cierre en el estrecho de Ormuz?

Irán encasilla a los manifestantes como terroristas pro Estados Unidos e Israel:

La cúpula militar iraní sostiene que las manifestaciones no son espontáneas, sino que forman parte de una estrategia externa tras el inicio de ataques contra el país hace casi dos semanas.

"Hoy, el enemigo, incapaz de alcanzar sus objetivos militares sobre el terreno, vuelve a intentar sembrar el terror y provocar disturbios", dictó el comunicado oficial transmitido por televisión.

Bajo esta narrativa, las autoridades califican a los participantes de las protestas como "terroristas" al servicio de Israel y Estados Unidos, países cuyos líderes alentaron abiertamente a la población de la república islámica a levantarse contra sus dirigentes al estallar el conflicto reciente.

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei promete vengarse
RELACIONADO

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei promete vengarse

Trump hace un llamado a los ciudadanos iraníes a que protejan su vida:

El balance de la violencia es motivo de una profunda controversia internacional. Mientras el gobierno iraní reconoce poco más de 3.000 muertos, distintas oenegés denuncian que las fuerzas del orden dispararon deliberadamente contra la multitud.

En medio de este escenario de inestabilidad regional, incluso el presidente Donald Trump intervino, días antes, con un llamado a la cautela para los ciudadanos iraníes: "Hemos dicho: no lo hagan todavía. Si van a salir a protestar, no lo hagan todavía".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Así es la vida de Nicolás Maduro en la cárcel: grita todas las noches que es presidente de Venezuela

Venezuela

Delcy Rodríguez canceló reunión con el presidente Petro por temas de seguridad: ¿Qué pasó?

Venezuela

Misión de la ONU cuestiona la amnistía en Venezuela por falta de transparencia

Otras Noticias

Finanzas personales

Se conocen los 10 multimillonarios más jóvenes de todo el mundo: sus cifras son abismales

Conozca los jóvenes que han logrado construir grandes fortunas a su corta edad.

Yeison Jiménez

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tomó nueva decisión tras la muerte del artista

Todo sucedió unos pocos días después de que Yeison Jiménez cumplió dos meses de fallecido.

Juan Fernando Quintero

‘Juanfer’ erró penal en el debut de su nuevo DT ‘Chacho’ Coudet

Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo rompió el silencio y reveló cómo hicieron para sellar su alianza con Paloma Valencia

EPS

Día Mundial del Riñón: más de 1,5 millones de casos en Colombia