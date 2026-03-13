‘Juanfer’ erró penal en el debut de su nuevo DT ‘Chacho’ Coudet

El inicio de una nueva etapa en River Plate dejó varias emociones en la décima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, el equipo de la banda roja derrotó 2-1 a Huracán en un encuentro intenso, marcado por polémicas, expulsiones y un penal fallado por el colombiano Juan Fernando Quintero. El compromiso también significó el estreno oficial de Eduardo Coudet como entrenador del conjunto millonario, tras la salida del histórico técnico Marcelo Gallardo.

River comenzó el partido con iniciativa y control de la pelota. Durante los primeros minutos logró imponer condiciones en campo rival y generó las opciones más claras del primer tiempo. La recompensa llegó cerca de la media hora de juego, cuando el delantero Sebastián Driussi apareció en el área para conectar de cabeza y abrir el marcador a los 26 minutos.

Sin embargo, cuando parecía que el visitante se iría al descanso con la ventaja, el equipo local encontró el empate. En tiempo añadido del primer tiempo, el árbitro sancionó un penal tras una discutida falta del defensor Lucas Martínez Quarta sobre el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo. El propio atacante se encargó de la ejecución y estableció el 1-1 desde los doce pasos.

El penal fallado de Juanfer Quintero

En la segunda parte, River volvió a tomar la iniciativa y generó nuevas oportunidades de gol. Una de las más claras llegó cuando el árbitro sancionó otro penal a favor del equipo visitante. Para ese momento ya estaba en el campo el colombiano Juan Fernando Quintero, quien asumió la responsabilidad del cobro.

El mediocampista ejecutó el disparo con su habitual técnica, pero el portero de la selección ecuatoriana Hernán Galíndez adivinó la trayectoria y se lanzó hacia su izquierda para detener el remate a los 69 minutos, manteniendo la igualdad en el marcador. La intervención del guardameta fue determinante y desató la reacción de los hinchas locales en el Ducó.

Pese a ese momento adverso, River continuó buscando el triunfo y mantuvo el dominio territorial durante gran parte del complemento.

Montiel resolvió el partido para River

Cuando el encuentro se encaminaba hacia un empate, el conjunto millonario volvió a tener otra oportunidad desde el punto penal. El árbitro sancionó una mano del mediocampista Emmanuel Ojeda tras la revisión del VAR, y en esta ocasión el encargado de la ejecución fue Gonzalo Montiel.

El defensor no falló y convirtió el 2-1 definitivo a los 85 minutos, asegurando así la primera victoria para el ciclo de Coudet al frente del equipo. El tramo final del partido todavía dejó más tensión, ya que ambos equipos terminaron con diez jugadores tras las expulsiones de Lucas Carrizo y Facundo Colidio por agresión mutua.

En tiempo añadido, Huracán estuvo cerca del empate, pero Lucas Blondel desperdició una clara oportunidad frente al arco. Con este resultado, River alcanzó los 14 puntos y se ubicó en el quinto puesto de la Zona B del Torneo Apertura, a cuatro unidades del líder Belgrano, mientras que Huracán quedó momentáneamente en la octava posición.