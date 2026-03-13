Juan Daniel Oviedo rompió el silencio y reveló cómo hicieron para sellar su alianza con Paloma Valencia

La carrera presidencial continúa moviéndose y una de las fórmulas que más ha llamado la atención en los últimos días es la que conforman la senadora Paloma Valencia y el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo.

La alianza entre ambos generó expectativa durante toda la semana debido a las diferencias políticas que existían entre los dos en temas clave para el país.

RELACIONADO Vecinos delataron a madre que grababa videos sexuales con su hija de 12 años y los enviaba a grupos de WhatsApp

En diálogo con Noticias RCN, Oviedo explicó cómo se lograron superar esas discrepancias y de qué manera se construyó el acuerdo que terminó consolidando la fórmula vicepresidencial.

¿Qué acuerdos hubo entre Paloma y Oviedo para convertirse en fórmula presidencial?

Según explicó Oviedo, el proceso para construir la alianza implicó poner sobre la mesa diferencias profundas relacionadas con el proceso de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, temas que han generado divisiones dentro del panorama político colombiano.

El candidato aseguró que esas discusiones no se evitaron, sino que se abordaron directamente durante sus conversaciones con Paloma Valencia.

Sumar entre distintos, juntando cicatrices, como las cicatrices que pusimos sobre la mesa en conversación Paloma y yo, alrededor de procesos tan sensibles para Colombia como fueron los acuerdos de paz y la jurisdicción social de paz. Esto, ya quedó saldado, son cicatrices que nos permite reconocer que son diferentes, que podemos juntarnos en ellas alrededor de un propósito del país en el que haya paz y en el que la justicia verdaderamente resuelva las necesidades que tienen las víctimas en el país.

Oviedo también manifestó que espera que el respaldo ciudadano que obtuvo en la consulta se mantenga ahora en la contienda presidencial.

Recordó que más de 1.200.000 personas votaron por él en ese proceso y confía en que ese apoyo se traslade a la fórmula que ahora integra con Valencia en la primera vuelta del 31 de mayo.

¿Cómo es la relación de Juan Daniel Oviedo y el expresidente Álvaro Uribe?

Otro de los puntos que aclaró durante la entrevista fue su relación con el expresidente Álvaro Uribe y el papel del Centro Democrático dentro de esta nueva alianza política.

El exdirector del DANE contó que sostuvo una conversación reciente con el exmandatario, justo antes de que se hiciera público el anuncio de la fórmula vicepresidencial.

La conversación que tuve con el presidente Uribe fue el día de ayer, justo antes de que Paloma me anunciara su interés de acompañarla como formula vicepresidencial. Entonces, él expresó su ánimo y la posibilidad que esto trae para que el partido, formando parte de una coalición, el Centro Democrático en una coalición, pueda tener conversaciones que van a abrir las puertas para su futuro en esa representación de la derecha institucional que hace el Centro Democrático.

No obstante, Oviedo fue enfático en señalar que la alianza no implica una adhesión política directa al partido de Valencia.

Y lo más importante, es aclarar que él es el primero en tener claro que aquí lo que se está conformando es una coalición, en donde Oviedo no adhiere al Centro Democrático, Paloma no renuncia a su partido, sino que ella representa a su partido en una coalición, en donde ella es la candidata a la presidencia y Oviedo representa a su movimiento, contado por Colombia, como candidato a la vicepresidencia.

Para el candidato, este acuerdo demuestra que es posible construir alianzas entre sectores políticos con diferencias.

Esto nos permite entender que podemos sumar entre distintos y también moderar el debate de la conversación de este proceso electoral tan importante para Colombia.

¿Cómo serían las alianzas en una segunda vuelta presidencial?

Durante la entrevista también se le preguntó por el escenario de una eventual segunda vuelta presidencial, luego de que la fórmula conformada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo manifestara que respaldaría a Valencia y Oviedo si logran avanzar a esa etapa electoral.

Ante esa posibilidad, el candidato prefirió centrar su atención en el primer objetivo electoral.

En este caso lo que nosotros estamos planteando como objetivo hasta este momento es tener el mejor desempeño posible en la primera vuelta presidencial, para evitar que tengamos que decidir sobre este tipo de conjeturas. Lo clave en estos momentos es que esta dupla Paloma-Oviedo se diferencia por su capacidad de sumar entre distintos y de tener un propósito claro, lejos de los populismos de izquierda y derecha que están prevaleciendo hasta este momento.

¿En algún momento pensó en aspirar a la Alcaldía de Bogotá?

Oviedo también habló sobre su futuro político en Bogotá, especialmente después de haber quedado en segundo lugar en la gran consulta. Aunque reconoció que la posibilidad de aspirar a la Alcaldía sigue siendo una opción atractiva, aseguró que decidió priorizar el panorama nacional.

Pues el segundo lugar nos da primero una responsabilidad sobre Bogotá, porque Bogotá me vio nacer, yo me debo a Bogotá políticamente, pero al mismo tiempo no podemos tomar decisiones políticas en este momento, a partir de la oportunidad… si yo me quedo con la oportunidad, me quedo esperando a 19 meses para poder participar en las elecciones de la alcaldía de Bogotá y en esos 19 meses, ¿qué pasa con el país?.

El aspirante señaló que su apuesta política busca fortalecer un centro que pueda dialogar con diferentes sectores y ofrecer respuestas a los problemas estructurales del país.

¿Cómo desarrollamos una capacidad de conversar y unir cicatrices con otros partidos políticos, con otras visiones políticas para que le podamos ofrecer a Colombia una posición moderada que construye un futuro y sobre todo que resuelve problemas estructurales de pobreza, violencia, informalidad y ausencia de productividad en el país?.

En medio de este panorama, el tablero electoral continúa moviéndose. Según se anticipó en el denominado “termómetro político”, en las próximas horas se concretaría la renuncia de dos candidatos presidenciales para respaldar a Paloma Valencia.

Uno de ellos sería el exministro Daniel Palacios, lo que podría modificar nuevamente el panorama de la contienda electoral.