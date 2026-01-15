CANAL RCN
Colombia

Nuevo luto en la música colombiana: falleció reconocido cantante cartagenero

Uno de los más icónicos cantantes de champeta falleció en su natal Cartagena tras atravesar por diferentes quebrantos de salud.

Dogardisc falleció en Cartagena
FOTO: Dogardisc - IG | Freepik

Noticias RCN

enero 15 de 2026
12:58 p. m.
Una dura noticia golpea a los fanáticos de la champeta en Colombia tras confirmase la muerte de uno de sus más icónicos interpretes. Se trata de Ismael Simancas, conocido en la industria como 'Dogardisc'.

Oriundo de la ciudad de Cartagena, el interprete fue reconocido principalmente por su canción 'El Viejo Zorro', canción que cuenta con más de 13 millones de reproducciones y es uno de los clásicos de este género musical en el país. Su canción 'Desplazado de amor' tiene cerca de 40 millones de reproducciones.

¿De qué murió Dogardisc?

De acuerdo a lo reportado por el medio El Universal de Cartagena, Simancas venía atravesando por diferentes quebrantos de salud asociados a problemas de azúcar desde hace varios días, siendo ingresado a una UCI el pasado 31 de diciembre.

Después de varios días luchando por su vida, el cantante falleció este jueves 15 de enero en el Hospital Universitario. Resta esperar para conocer un comunicado oficial con relación a las causas reales alrededor de su fallecimiento.

Reacciones tras la muerte de Dogardisc

En redes sociales, sus oyentes expresaron sus condolencias tras conocerse la noticia de su muerte, reconociéndolo como uno de los pioneros en este género musical.

Mr Black, uno de los principales referentes de la champeta y quien llegó a colaborar con él hace casi una década, reaccionó a la noticia, respondiendo con un emoji de oración, mostrando respeto por la vida de su colega.

