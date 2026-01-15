"Mañana nos vemos": se reveló uno de los últimos mensajes de Yeison Jiménez antes de su muerte

Tras cinco días de la muerte de Yeison Jiménez, su piloto Fernando Torres y sus compañeros Waisman Mora, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Jefferson Osorio, Colombia continúa de luto.

El artista, junto a los cuatro integrantes de su equipo de trabajo, estuvieron en la noche del 9 de enero en un concierto que se realizó en Málaga, Santander. Después, sobre las 2:30 de la madrugada del 10 de enero, llegaron al hotel y descansaron.

Además, después de desayunar, se subieron a una camioneta que los trasladó hasta Paipa para abordar la avioneta en la que los recogió Fernando Torres.

Rodolfo Alexander Monroy Quevedo fue su conductor de confianza y, en una entrevista con El Tiempo, reveló las últimas palabras que le dijo el artista antes de abordar la avioneta y recordó qué pasó antes de llegar al Aeropuerto de Paipa.

Este fue uno de los mensajes de Yeison Jiménez antes de su trágico accidente aéreo

En el diálogo con El Tiempo, Rodolfo Monroy, el último conductor que transportó a Yeison Jiménez, contó que se detuvieron a almorzar en Belén, Boyacá, que el cantante pidió una trucha con arroz y que, junto a su equipo de trabajo, compró unos quesadillos y unos quesos mientras que le preparaban el plato.

Además, indicó que llegaron al Aropuerto de Paipa sobre las 3:50 y que el artista y sus acompañantes iban de afán porque el vuelo hacia Medellín estaba programado para las 4:00 de la tarde. Por lo tanto, el conductor les entregó las maletas con prisa y ahí fue que escuchó el último mensaje que intercambió con el artista.

"Se quitó su gorra, me la puso, me abrazó fuerte y me dijo: usted maneja muy bien, muchas gracias por todo y mañana nos vemos aquí mismo", le contó el conductor Rodolfo Monroy a El Tiempo.

¿En dónde iba a cantar Yeison Jiménez en la noche del 10 de enero?

Yeison Jiménez, el artista que hizo historia en la música popular, tenía un concierto programado en Marinilla, Antioquia, en la noche del 10 de enero.

En consecuencia, lo planeado era volar hasta Medellín para, posteriormente, llegar al municipio antioqueño en un vehículo.

Sin embargo, desafortunadamente, la avioneta presentó fallas tras su despegue y cayó en la vereda Romita, aproximadamente a tres minutos del Aeropuerto de Paipa.