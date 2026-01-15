Esposa de Yeison Jiménez se pronunció tras el homenaje público: este fue su conmovedor mensaje

Yeison Jiménez fue despedido por sus familiares, sus amigos, sus colegas y sus fanáticos en la tarde del 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena.

La ceremonia inició a las 12:00 del mediodía y finalizó a las 7:00 de la noche. Durante ese lapso, los artistas cantaron las canciones más emblemáticas del 'niño de Manzanares', exaltaron su trayectoria y se comprometieron a honrar su legado.

Además, el aforo del Movistar Arena se completó y, debido al cariño manifestado por los seguidores de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, su esposa, emitió un conmovedor mensaje.

Este fue el conmovedor mensaje de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tras el homenaje público en el Movistar Arena

A pesar de que Sonia Restrepo no ha hablado con los medios de comunicación ni ha redactado algún mensaje en sus redes sociales, sí le comunicó unas palabras a Jhonny Rivera y él las reveló.

"Sonia me decía, en medio de la situación, que sentían felicidad por pensar que Yeison, en donde estuviera, estaría muy feliz sintiendo todo ese apoyo del público", manifestó el cantante de música popular en su cuenta de Instagram.

¿Cómo fueron los últimos instantes de vida de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, el intérprete de 'Aventurero', llegó al Aeropuerto de Paipa en la tarde del 9 de enero y, junto a su equipo de trabajo, se desplazó en una camioneta hasta Málaga, Santander, para un concierto.

En la madrugada del 10 de enero, el artista descansó en un municipio de ese hotel y en la mañana, después de desayunar, abordó nuevamente la camioneta para retornar hasta Paipa.

Sin embargo, durante el recorrido se detuvieron en Belén, Boyacá, almorzaron y, finalmente, la llegada al Aeropuerto de Paipa fue a las 3:50 de la tarde.

Lo planeado era volar hasta Medellín para, en horas de la noche de ese 10 de enero, cantar en Marinilla, Antioquia. Sin embargo, desafortunadamente, la avioneta se precipitó aproximadamente tres minutos después de despegar.