Capturan a depravado que entró desnudo y realizó actos obscenos en consultorio médico de Bogotá

Este depravado tiene antecedentes por hechos ocurridos hace más de una década.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 11 de 2026
06:58 a. m.
Las cámaras de seguridad grabaron una aberrante situación. El hecho se dio en la mañana del martes 10 de marzo cerca al parque de la iglesia 20 de Julio, sur de Bogotá.

Un hombre con el rostro cubierto por un velo negro, top oscuro y desnudo entró a un consultorio clínico (laboratorio Mónica Bastidas) y realizó actos obscenos al tocarse sus partes íntimas. Las trabajadoras lo sacaron del sitio.

¿Cuántos años podría quedar tras las rejas?

Si bien intentó huir, el depravado de 31 años fue arrestado en la localidad de San Cristóbal a pocos metros del consultorio. Tiene antecedentes relacionados a abuso sexual ocurridos en 2015 y deberá responder por injuria por vía de hecho.

El delito de injuria por vías de hecho contempla penas en la cárcel que pueden ir de 16 a 54 meses (de uno a cuatro años) y multas que van de los 13.33 a 1.500 salarios mínimos. El valor se ajusta acorde a varias variables, como la reincidencia y demás.

Capturan a abusador de menores

Hace un par de semanas, capturaron a un hombre de 55 años que presuntamente era abusador sexual de menores. Al parecer, le sacó provecho a la cercanía que tenía con una menor para cometer los vejámenes entre 2021 y 2024.

También se supo que ejercía como vigilante, lo cual le permitió conocer al detalle la rutina de la víctima. Además, la mantenía bajo amenaza en caso de que decidiera contar. Le decía que si denunciaba, iba a atentar contra sus seres queridos.

La Policía del CAI Guavio lo arrestó y al ahondar en sus antecedentes, se supo que tenía casos pendientes ante el Juzgado 6 de control de garantías de Bogotá e incumplimientos por asistencia alimentaria. Los abusos comenzaron cuando la joven tenía 10 años.

