"Sin pensar en el final": uno de los últimos mensajes que escribió Zalek, el cantante colombiano que murió en trágico accidente

El cantante iba conduciendo una moto cuando ocurrió el siniestro.

Foto: Freepik y @soyzalek en Instagram.

marzo 11 de 2026
06:55 a. m.
El martes 10 de marzo, en horas de la tarde, murió Zalek, el cantante colombiano que era oriundo de Barranquilla.

Este artista urbano, que había empezado a ganar reconocimiento por temas musicales como 'Azoleo', 'Party coquette' y 'Batería baja', se encontraba conduciendo una moto en Medellín.

Sin embargo, sufrió un siniestro inesperado en una vía y, desafortunadamente, perdió la vida casi que de inmediato por las lesiones que sufrió.

La noticia fue confirmada por Gus Rincón, el reconocido mánager y empresario del sector musical, mediante un sentido comunicado oficial.

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín", se comenzó planteando.

"Desde nuestro equipo lamentamos profundamente la partida de un artista lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música. Zalek se destacó por su estilo, su energía y su compromiso con su carrera, construyendo un camino dentro de la música colombiana y dejando huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado. A lo largo de su trayectoria realizó importantes colaboraciones con reconocidos artistas como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lu", se agregó.

Además, tras lo ocurrido, sus seguidores comenzaron a recordar uno de los últimos mensajes que él emitió en Instagram, en donde habló de no pensar en un final.

Este fue uno de los últimos mensajes de Zalek, el cantante colombiano, en redes sociales

La última publicación que Zalek publicó en su feed de Instagram fue el 27 de febrero de 2026.

En esta, el cantante barranquillero interpretó una parte de 'Quédate', el último éxito musical en el que se encontraba trabajando.

"Si te quedas, te juro que intento no romper lo que queda en pie, no promesas que se las lleva el viento, dándote razones para creer. Quédate, aunque sea esta noche, aunque mañana no esté el plan. Quédate, que cuando tú me tocas todo lo demás me da igual. Quédate sin miedo, sin prisa, sin pensar en el final", cantó el artista colombiano.

Su interpretación se puede ver aquí:

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Zalek, el cantante colombiano

En ese último post de Instagram, los amigos y seguidores de Zalek han expresado su shock y sus condolencias.

"Te amo, mi bollito, te quedarás para siempre en mi corazón", "fuiste de los buenos, de los nobles, de los honestos", "me duele esto", "ojalá todo fuera mentira" y "quédate, amigo", han sido algunos de los comentarios.

 

