Reportan avances en la tercera línea del Metro de Bogotá y el proyecto de Transmilenio hasta Soacha

La Línea 3 del Metro de Bogotá hacia Soacha y la Fase IV de Transmilenio registran nuevos avances técnicos y administrativos. Así lo confirmó Luis Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca en el Consejo Regional de la entidad.

De acuerdo con la información oficial, la tercera línea del Metro iniciará en Soacha, ingresará a Bogotá y, según estimaciones preliminares, sería subterránea, atravesando sectores como Bosa hasta llegar a la Calle 26.

¿En qué va la Línea 3 del Metro de Bogotá?

Según explicó Lota, actualmente se está cerrando la fase de prefactibilidad para dar paso a los estudios de factibilidad, etapa clave en la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte masivo.

Además, confirmó que los consultores que desarrollarán esta fase ya fueron seleccionados, lo que permite avanzar en la definición técnica, financiera y operativa del trazado.

Fase IV de Transmilenio en Soacha: avance precontractual

En paralelo, la Fase IV de Transmilenio también avanza. La prefactibilidad del proyecto ya concluyó y en las próximas semanas iniciará el proceso de socialización con las comunidades para presentar el trazado y las características técnicas del corredor.

Logramos definir la alternativa del trazado y cerraremos el año con la prefactibilidad y el inicio de los trabajos de campo de factibilidad.

Este proyecto se desarrolla de manera conjunta con la Gobernación de Cundinamarca y la Agencia Regional de Movilidad, y se articula con el puente sobre el canal Tibanica, infraestructura estratégica para mejorar la conectividad entre Bogotá y Soacha. Actualmente, la iniciativa se encuentra en trámites previos a la etapa precontractual, en coordinación con las alcaldías y el departamento.

Plan de Movilidad de Soacha: hoja de ruta a 20 años

Adicionalmente, se avanza en la formulación del Plan de Movilidad de Soacha, que contempla tres líneas estratégicas: definir la hoja de ruta para los próximos 20 años con énfasis en transporte público y movilidad activa (peatonal y ciclista).

Además, se habla de estructurar el esquema operativo del corredor Soacha–Bogotá–Soacha; y optimizar la operación de las estaciones de Transmilenio ubicadas en Soacha que hoy hacen parte del sistema bogotano.