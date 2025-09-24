ATENCIÓN: otro temblor durísimo se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

Este miércoles, sobre las 5:21 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano advirtió un fuerte temblor que se presentó en Venezuela, pero se alcanzó a sentir en varias zonas de nuestro país.

Y, además, exactamente a las 9:42 de la noche, se reportó otro movimiento sísmico que tuvo como epicentro a Maracaibo, pero 'sacudió' a sectores de Santander.

¿De cuánto fue la magnitud y la profundidad? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia en la noche de este 24 de septiembre de 2025

9:42 p.m.

Epicentro: Maracaibo, Venezuela.

Magnitud: 5.3.

Profundidad: 78 kilómetros.

Municipios cercanos: a 56 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 60 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 84 de Ciudad Ojeda (Zulia, Venezuela).

Intensidad instrumental: 5 (moderado).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

Tras este temblor, las reacciones de algunos ciudadanos colombianos fueron: "dos en un mismo día y se sienten en territorio colombiano", "en Ocaña se sintió fuerte", "Bucaramanga sintió", "fuerte en Riohacha" y "también se sintió en Valledupar".

¿Cuáles son los otros temblores que tuvieron como epicentro a Venezuela, pero se sintieron en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025?

5:21 p.m.

Epicentro: Mene Grande, Venezuela.

Magnitud: 6.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 41 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 44 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 71 de Ciudad Ojeda (Zulia, Venezuela).

Intensidad instrumental: 7 (muy fuerte).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

5:33 p.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud. 4.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 23 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 62 de Tía Juana (Zulia, Venezuela).

Intensidad instrumental: 6 (fuerte).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

¿Cuál ha sido el último temblor que tuvo como epicentro a Colombia durante este 24 de septiembre de 2025?

5:15 p.m.

Epicentro: El Guacamayo, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 114 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 10 de El Guacamayo (Santander) y a 12 de Contratación (Santander).