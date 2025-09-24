ATENCIÓN: otro temblor durísimo se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025
En horas de la noche se presentó una nueva replica y el Servicio Geológico Colombiano reveló los detalles.
Noticias RCN
10:09 p. m.
Este miércoles, sobre las 5:21 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano advirtió un fuerte temblor que se presentó en Venezuela, pero se alcanzó a sentir en varias zonas de nuestro país.
Y, además, exactamente a las 9:42 de la noche, se reportó otro movimiento sísmico que tuvo como epicentro a Maracaibo, pero 'sacudió' a sectores de Santander.
¿De cuánto fue la magnitud y la profundidad? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia en la noche de este 24 de septiembre de 2025
- 9:42 p.m.
Epicentro: Maracaibo, Venezuela.
Magnitud: 5.3.
Profundidad: 78 kilómetros.
Municipios cercanos: a 56 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 60 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 84 de Ciudad Ojeda (Zulia, Venezuela).
Intensidad instrumental: 5 (moderado).
Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).
Tras este temblor, las reacciones de algunos ciudadanos colombianos fueron: "dos en un mismo día y se sienten en territorio colombiano", "en Ocaña se sintió fuerte", "Bucaramanga sintió", "fuerte en Riohacha" y "también se sintió en Valledupar".
¿Cuáles son los otros temblores que tuvieron como epicentro a Venezuela, pero se sintieron en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025?
- 5:21 p.m.
Epicentro: Mene Grande, Venezuela.
Magnitud: 6.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 41 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 44 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 71 de Ciudad Ojeda (Zulia, Venezuela).
Intensidad instrumental: 7 (muy fuerte).
Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).
- 5:33 p.m.
Epicentro: Venezuela.
Magnitud. 4.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 23 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 62 de Tía Juana (Zulia, Venezuela).
Intensidad instrumental: 6 (fuerte).
Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).
¿Cuál ha sido el último temblor que tuvo como epicentro a Colombia durante este 24 de septiembre de 2025?
- 5:15 p.m.
Epicentro: El Guacamayo, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 114 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 10 de El Guacamayo (Santander) y a 12 de Contratación (Santander).