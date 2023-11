Paro armado del ELN en Chocó entorpece el proceso de paz: obispo de Quibdó

El ELN declaró un paro armado últimas horas y tiene confinadas a más de 10.000 personas en el Alto Baudó, departamento de Chocó. El obispo de Quibdó, monseñor Mario de Jesús Álvarez, se refirió a la situación. Aseguró que afecta a las comunidades más vulnerables.

¿Cómo está la situación en este momento en Chocó?

Estamos viviendo un paro armado en la zona del Alto y del Altísimo Baudó. Está afectando dolorosamente la parte más abandonada, más olvidada, más pobre de nuestro departamento del Chocó. Es muy doloroso ver como allí se han asentado todas estas situaciones que frenan, que rompen el deseo de crecimiento de estas comunidades en el alto Baudó.

¿Cómo está la comunidad con todo frenado?

Todo se frena. Normalmente estas personas salen todos los días a buscar el alimento, el pancoger, a la pesca y no se pueden mover por este peligro y lo que esto significa. No hay estudio, no tiene cómo llegar a sus mesas el pan indispensable. Es realmente una situación de máximo dolor.

¿Afectan estas acciones violentas la mesa de diálogo con el ELN?

Claro que esto afecta tremendamente, impide, entorpece un proceso de paz. El llamado es también al ELN que por favor hagan a un lado esta práctica que confunde tremendamente y la opinión pública cada vez más se está apelmazando en un un fastidio y en un dolor. Yo creo que eso no es bueno, nada bueno para este proceso de paz.

¿Desde la Iglesia qué le dicen a estos grupos armados ilegales?

Esto es un llamado también al ELN, al Clan del Golfo, AGC para que por favor saquen las comunidades de este dominio territorial que ellos quieren imponer. Hay otros medios, no siempre esto de imposibilitar a las comunidades, de estrangularlas, de ahogarlas y de quitarles toda aspiración.

