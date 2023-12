¡Pilas! Feria de empleo en Bogotá para personas que han salido de la cárcel o tienen familiares en prisión

Las personas que salen de la cárcel a menudo enfrentan dificultades para encontrar empleo y vivienda debido al estigma social y a las restricciones legales. Esto puede contribuir a un ciclo de reincidencia ya que las oportunidades laborales limitadas hacen que sea difícil reintegrarse completamente en la sociedad. Programas de reinserción y apoyo comunitario son fundamentales para ofrecer oportunidades a aquellos que buscan reconstruir sus vidas tras cumplir una condena.

Johana Bahamón, quien lidera la Fundación Segundas Oportunidades, concentra su trabajo en abrir futuros para aquellas personas que están privadas de la libertad y en A Lo Que Vinimos, explica cómo aplicar a las ofertas de empleo para quienes han salido de la cárcel o tienen familiares en prisión.

¿Dónde y cuándo es la feria de empleo?

El 5 de diciembre, desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. frente a la Alcaldía de Ciudad Bolívar. Estará una van para todas aquellas personas que estén interesadas. Es un llamado para que se acerquen y conozcan nuestro programa de empleabilidad y las ofertas que tenemos.

¿Las ofertas son para qué tipos de oficios?

De todo, desde lo más básico, pero específicamente son dos sectores en los que más contratan a las personas: gastronomía y confección. Eso no quiere decir que sean los únicos, entonces es para todos los rangos y una segunda oportunidad.

¿Cómo nace la idea de apoyar a quienes están o han estado en la cárcel?

Hace 12 años fue la primera vez que me invitaron a una cárcel, en ese momento pensé que no había nada peor para el ser humano que estar en una cárcel. Tiempo después de estar trabajando con ellos, me di cuenta que sí hay algo peor y es salir. A raíz de eso creamos nuestra casa de segundas oportunidades y nuestra ruta de empleabilidad con alianzas empresariales para dar una oportunidad a quienes han teniendo un pasado judicial.

Es uno de nuestros programas y motivación diaria de trabajo, generar estas segundas oportunidades para personas que en su mayoría no han tenido su primera oportunidad como lo es nuestra población carcelaria y pospenada de Colombia.

¿Cuál es el mensaje para creer en esas segundas oportunidades?

Mi mensaje desde hace más de diez años es el mismo y cada día sigo convencida. Todos hemos cometido errores, hemos pedido segundas oportunidades, a la gran mayoría de nosotros nos han dado segundas oportunidades y es hora no solo de creer en ellas, sino en crearlas y generarlas. Además, les aseguro que se siente mucho mejor dar una segunda oportunidad que recibirla.

