Ofrecen $400 millones de recompensa por información sobre explosión cerca a Escuela Militar de Aviación en Cali

Cali vivió una tarde de terror este jueves 21 de agosto, cuando un ataque de carácter narcoterrorista en inmediaciones del barrio La Base dejó como saldo cinco personas muertas y 42 heridas, según el reporte preliminar de las autoridades.

Grave explosión en Cali deja 5 muertos y más de 40 heridos

El alcalde Alejandro Eder condenó los hechos y aseguró que la ciudad no se dejará intimidar por organizaciones criminales.

“No nos vamos a doblegar ante los terroristas. He dado instrucciones al comandante de la Policía Metropolitana para asegurar todos los accesos a la ciudad de forma inmediata”, afirmó.

Como parte de las medidas de seguridad, la administración distrital anunció la restricción del tránsito de camiones con carga superior a cuatro toneladas desde las 7:00 p.m. de este jueves hasta las 4:00 a.m. del viernes 22 de agosto.

Asimismo, el mandatario ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos a quienes brinden información que conduzca a la captura de los responsables del atentado.

“Invito a la ciudadanía si tienen información que nos permita dar con los responsables de este ataque o que tengan información de algún otro ataque que se esté planeando que llamen a la línea 123 donde ofrecemos hasta 400 millones de pesos por información que nos permita capturar y judicializar ante los responsables”, añadió Eder.

Anuncian recompensa y medidas de seguridad tras explosión en Cali

Las autoridades también informaron que tras el ataque, se activó un Puesto de Mando Unificado con el fin de coordinar la respuesta institucional.

Organismos de socorro como la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Cali se desplazaron de inmediato al lugar para apoyar las labores de atención.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad implementó desvíos para garantizar el traslado oportuno de los heridos a centros asistenciales, mientras que el sistema de transporte masivo modificó el recorrido de la ruta P24B, que circula habitualmente por la Carrera Octava.