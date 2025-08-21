CANAL RCN
Colombia Video

En imágenes: así fue la explosión de un vehículo cerca a la Escuela Militar de Aviación en Cali

Videos e imágenes conocidas por este medio dejan ver los estragos de la detonación. Son varias calles las que quedaron afectadas y varios establecimientos.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
03:53 p. m.
Sobre las 3:00 p.m. de este jueves 21 de agosto, ciudadanos en Cali fueron sorprendidos por una detonación. Información preliminar indica que, al parecer, un vehículo habría explotado cerca de la Escuela Militar de Aviación.

VIDEO | Grave explosión cerca de la escuela militar de la aviación en Cali dejaría varios heridos
Grave explosión en Cali dejó varios heridos

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el tema. Sin embargo, se encuentran adelantando las labores de socorro para ayudar a los que resultaron heridos y determinar si se trató de un atentado terrorista.

Videos e imágenes conocidas por este medio dejan ver los estragos de la detonación. Son varias calles las que quedaron afectadas y varios establecimientos, entre ellos un local de Dollarcity.

Los archivos, compartidos por ciudadanos que presenciaron los hechos, muestran taxis, vehículos particulares e incluso motocicletas afectadas. También se ve a varias personas con heridas de consideración.

Muchos de los transeúntes se escuchan pidiendo ayuda y llamando a sus familiares. Incluso se logra observar lo que serían partes de vehículos aún en llamas.

Al parecer, la magnitud del estallido pudo haber sido peor. Esto, debido a que no se explotó la totalidad del material. Una imagen conocida por este medio deja ver más de 3 cilindros al interior de un camión.

Balance preliminar de explosión en Cali: cinco personas habrían muerto

Un balance preliminar no oficial indicaría que la detonación dejó cinco civiles muertos, once heridos y seis vehículos afectados.

Varios líderes políticos como Sergio Fajardo se pronunciaron al respecto y cuestionaron al Gobierno, al presidente, no solo por este presunto atentado, sino también por el reciente ataque a un helicóptero que cuidaba a uniformados que erradicaban cultivos de coca.

