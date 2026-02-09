Autoridades ofrecen recompensa de $1.000 millones de pesos por responsables de atentados en Cúcuta

Las autoridades colombianas han identificado a dos cabecillas del ELN como los responsables de los atentados terroristas registrados durante el último mes en Cúcuta, Norte de Santander.

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Los responsables de los atentados en Cúcuta

Alias David y alias Nay, líderes del frente urbano de esta organización armada ilegal, son señalados de planificar y ejecutar acciones violentas que incluyen el ataque contra la estación de policía de Patios.

Según las investigaciones, alias David es el cabecilla del ELN en Cúcuta y está señalado de múltiples delitos que incluyen terrorismo, extorsión, secuestro, narcotráfico y homicidio.

Por su parte, alias Nay habría diseñado específicamente el plan de ataque contra la estación policial, consiguiendo a las personas que transportaron los explosivos y ubicando estratégicamente los puntos a atacar.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 1.000 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y captura de estos dos cabecillas.

Esta cifra millonaria refleja la prioridad que representa para las instituciones de seguridad desarticular las operaciones del ELN en la región fronteriza.

Una de las hipótesis de investigación señala que el ELN utilizó pasos ilegales en la frontera con Venezuela para ejecutar estos atentados.

Según la Policía, el vehículo utilizado en el ataque habría ingresado por Villa del Rosario a través de la trocha 1 de mayo, realizando un recorrido hasta Los Patios donde finalmente se instaló en las inmediaciones de la estación.

En respuesta a esta situación, el Consejo de Seguridad en Cúcuta determinó el aumento de personal de inteligencia en la región.

Autoridades endurecen medidas de seguridad en Cúcuta

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Las autoridades reconocen que la ciudad ha experimentado un aumento vertiginoso de homicidios, lo que hace necesario redoblar esfuerzos en materia de seguridad urbana.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que proporcione información que permita la captura de estos cabecillas y contribuya a mejorar las condiciones de seguridad en la región fronteriza.